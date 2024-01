Leutkirch

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Leichte Verletzungen hat laut Polizeibericht eine 69 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in der Isnyer Straße erlitten. Ein 70-jähriger Citroen-Fahrer wollte kurz nach 15 Uhr von der Haydnstraße in Richtung Stadtmitte abbiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radlerin.