Radfahrer fährt nach Kollision mit Auto weiter

Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem augenscheinlich minderjährigen Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Storchenstraße bittet das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 um Hinweise auf den Zweiradfahrer. Dieser fuhr laut Polizeibericht nach dem Zusammenprall weiter, ohne die Unfallaufnahme abzuwarten. Eine 28-Jährige hatte beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Storchenstraße den herannahenden, etwa zehn bis zwölf Jahre alten Radler mit dem Kotflügel erfasst. Als sich die Autofahrerin erkundigen wollte, ob der Junge verletzt ist, fuhr dieser davon. Er soll eine dunkle Jacke und eine dunkle Wollmütze getragen und in der Hand einen geöffneten großen schwarzen Regenschirm gehalten haben. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.