Radbörse im Hans Multscher Gymnasium

Eine Radbörse findet am Samstag, 16. März, ab 9 Uhr im Eingangsbereich des Hans Multscher Gymnasiums in Leutkirch statt. Laut Veranstalter, der Radabteilung der TSG Leutkirch, kann hier alles vom Laufrad übers Alltagsrad bis hin zum High-Tech-Rennrad angeboten und verkauft werden. Bei Elektrorädern muss der Verkäufer laut Veranstalter Auskunft über den Zustands des Akkus geben und die entsprechende Garantie übernehmen. Jegliches Material müsse in verkehrssicherem Zustand sein.

Für Beratung, Hilfe und Fragen stehen Trainer und Übungsleiter der TSG-Radabteilung bereit. Zwischen 9 und 11 Uhr findet die Annahme statt. Ab 13 Uhr bis etwa 15 Uhr stehen die Räder dann zum Verkauf. Nicht verkaufte Teile können bis 16 Uhr abgeholt werden. Für jeden abgegebenen Artikel berechnet der Veranstalter einen Unkostenbeitrag in Höhe von einem Euro. Außerdem behält er zehn Prozent, maximal aber 25 Euro des Verkaufserlöses ein. Dieses Geld soll der Sportjugend der TSG-Radabteilung zugutekommen.