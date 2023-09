Leutkirch

Projektschmiede startet am Dienstag im elobau

Leutkirch / Lesedauer: 2 min

„Was macht in diesen Zeiten der multiplen Krisen eigentlich noch Mut“, fragen sich die Organisatoren der Projektschmiede, einem neuen Beteiligungsformat, das am Dienstag, 26. September, erstmals in Leutkirch stattfinden wird.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 09:46 Von: sz