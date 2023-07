Es sind viele verschiedene Aspekte, die für das optische Erscheinungsbild einer Stadt verantwortlich sind. Ein Faktor davon ist das Aussehen und der Zustand der historischen Gebäude im Zentrum. Das Bürgerforum um dessen Fraktionsvorsitzenden Gottfried Härle sieht hier an einigen Stellen in der Leutkircher Altstadt durchaus Handlungsbedarf. Die Forderung: Die Stadtverwaltung müsse aktiv auf die Eigentümer von stark sanierungsbedürftigen Häusern zugehen und dürfe sich auch vor dem Kauf solcher „stadtbildprägenden Gebäude“ nicht verschließen.

Manche Gebäude in der Innenstadt befinden sich in einem eher desolaten Zustand, hatte Gottfried Härle bereits im Rahmen seiner Rede zum städtischen Haushaltsplan vor einigen Wochen kritisiert.

Auf SZ–Nachfrage konkretisiert der Fraktionsvorsitzende des Bürgerforums, dass seine Fraktion dabei drei bis vier Gebäude in der Altstadt im Blick habe, die das Stadtbild ein wenig trüben würden. Auf einzelne Häuser will Härle dabei nicht eingehen.

„Offensive Verhandlungen“ gefordert

Von der Stadtverwaltung erwartet das Bürgerforum, dass solche zentralen Gebäude, bei denen in nächster Zeit keine größere Sanierung zu erwarten sei, zunächst einmal identifiziert werden. Anschließend müssten „offensive Verhandlungen“ mit den Besitzern eingeleitet und die Häuser möglicherweise gekauft werden. „Das machen andere Städte auch und die finanzielle Lage in Leutkirch lässt das zu“, ist sich Härle sicher. Schließlich sei der Erhalt solcher stadtbildprägenden Gebäude für die Attraktivität der Stadt wichtig.

Auch Bernd Schosser, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen im Gemeinderat, ging in seiner Haushaltsrede damals auf innenstadtnahe Gebäude ein. Er forderte ein „sehr viel wachsameres Auge der Verwaltung“, wenn entsprechende Häuser zum Verkauf stehen. Die Begründung: Man habe „in Zukunft noch einige Aufgaben innerhalb der Verwaltung und auch im städtischen Interesse zu lösen. Dafür könnten weitere Räumlichkeiten gebraucht werden. Als Beispiele nannte er ein mögliches Ärztehaus oder Räume für Rathaus–Mitarbeiter.

Das sagt die Stadtverwaltung

Thomas Stupka von der Leutkircher Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, dass die Verantwortlichen im Rathaus „in den wenigen einzelnen Fällen“, in denen zentrale Gebäude in der Altstadt sehr stark sanierungsbedürftig sind, bereits mit den Eigentümern in Kontakt stehen, um die Situation zu verbessern. Zudem sei die Stadt allgemein am Kauf von stadtbildprägend wirkenden Häusern interessiert, wenn das Gebäude gute Rahmenbedingungen für eine Nutzbarkeit im öffentlichen Auftrag bietet.

So sei zum Beispiel vor einigen Jahren das Gotische Haus erworben worden, in dem nach der aufwändigen Sanierung die Touristinfo und die Volkshochschule untergebracht sind. Auch viele Geschäftsbereiche der Verwaltung seien mittlerweile in historischen Gebäuden zu finden.

Teilweise in desolatem Zustand

„Der Kauf stadtbildprägender und auch meist alter Gebäude birgt jedoch oft einen großen Sanierungsbedarf, um die Gebäude für eine weitere Nutzung mängelfrei herzustellen“, erklärt Stupka. Deshalb sei „deren tatsächlicher baulicher Zustand von größter Bedeutung“. Um eine Entscheidung über einen Kauf zu treffen, sei eine gründliche Bestandsaufnahme und ein zukünftiges Nutzungskonzept wichtig.

Dieses Gebäude in der Altstadt ist hingegen offensichtlich sanierungsbedürftig (Foto: Simon Nill )

Nach Einschätzung von Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle sind „stadtbildprägende historische Gebäude, die gut unterhalten und gepflegt werden, nicht nur für ein attraktives Stadtbild wichtig, sondern auch zur Schaffung von Identität und Bewahrung des kulturellen Erbes.“ Leider könnten nicht alle wichtigen Gebäude erhalten werden, weil sie sich teilweise in einem desolaten Zustand befänden und nicht mehr saniert werden könnten.

Begrenzte Finanzmittel

Da die Finanzmittel der Stadt Leutkirch begrenzt sind und etliche Pflichtaufgaben wie zum Beispiel der Neubau des Gymnasiums und neuer Kindertagesstätten zu erfüllen sind, muss der Gemeinderat laut OB Henle einen möglichen Kauf sehr sorgfältig abwägen. In der Vergangenheit sei der Kauf von solchen Gebäuden deshalb auch schon abgelehnt worden.

Laut Baugesetzbuch hat eine Gemeinde generell in vielen Fällen ein Vorkaufsrecht an Grundstücken. Ein „allgemeines Vorkaufsrecht“ gilt nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit zudem für sämtliche Flächen und Gebäude, die sich innerhalb des Sanierungsgebietes „Entlang der Eschach“ befinden. Darüber hinaus gelte seit 2021 das Vorkaufsrecht auch, wenn unter anderem „städtebauliche Missstände“ vorliegen. Hier fehle allerdings noch eine konkrete Rechtssprechung, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.