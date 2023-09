Der Versuch ist beendet: Rund zwei Monate lang hat Luciano Gasparro im ehemaligen Café Albrecht an der Leutkircher Marktstraße ein sogenanntes Pop-up-Café betrieben. Darunter wird ein Angebot verstanden, das nur vorübergehend besteht. Sowohl für den 28-Jährigen als auch für die Immobiliengesellschaft, die im Besitz des Gebäudes ist, hat das Experiment wichtige Erkenntnisse geliefert.

Wir wissen jetzt, dass der Standort für einen gastronomischen Betrieb geeignet ist, fasst Christian Skrodzki im Namen der Immobiliengesellschaft das wichtigste Ergebnis aus den letzten Monaten zusammen.

Obwohl der Pop-up-Betrieb etwas früher als gedacht geendet hat, seien zwei Gastronomen, die jeweils auf der Suche nach einer geeigneten Location für ein „Speiserestaurant“ sind, auf das Gebäude an der südlichen Marktstraße aufmerksam geworden.

Gespräche derzeit unkonkret

Die Gespräche mit den Interessenten über eine mögliche Verpachtung des ehemaligen Café Albrecht sind nach Angaben von Skrodzki derzeit noch eher lose und unkonkret. Das könnte sich in den kommenden Wochen allerdings ändern.

Und wenn eine Entscheidung für einen künftigen Betreiber gefallen ist, sei die Gesellschaft dazu bereit, in einen Umbau der bestehenden Räumlichkeiten zu investieren. Dabei könnte dann auch auf manche Wünsche des Gastronomen eingegangen werden. Skrodzki ist jedenfalls „zuversichtlich“, dass sich eine gute Lösung für die Nutzung des Gebäudes finden werde.

„Leute wollen dieses Angebot“

Der Unternehmer geht davon aus, dass auch die kommunalpolitischen Entscheidungsträger „nicht böse“ über einen Gastronomie-Betrieb in der südlichen Marktstraße wären. Nennt das Fachbüro Imakomm im kürzlich vorgelegten Gutachten zur Zukunft der Leutkircher Innenstadt einen solchen Betrieb doch als eine wichtige Voraussetzung dafür, dass eine Fußgängerzone in diesem Bereich erfolgreich sein kann.

Auch Luciano Gasparro, der für den Pop-up-Betrieb verantwortlich war, ist sich sicher, dass Leutkirch in diesem Bereich „dringend“ eine Gastronomie braucht. „Auch die Leute wollen dieses Angebot“, sagt er auf SZ-Anfrage. Gespürt habe er dieses Verlangen vor allem an mehreren Event-Tagen ‐ wie etwa dem Kinderfest. An diesen Tagen habe das Pop-up-Cafè sehr gut funktioniert.

„Wirtschaftlich nicht gelohnt“

Zu den anderen Öffnungszeiten ‐ Samstag- und Sonntagabend sowie Montag ‐ habe sich der Betrieb indes „wirtschaftlich nicht gelohnt“. Sowohl der Gesamt-Zeitraum (Juli und August) als auch die „nur“ drei Betriebstage pro Woche hätten nicht ausgereicht, um das Angebot zu etablieren und in der Bevölkerung richtig bekannt zu machen, führt Gasparro als einen Grund dafür an. Zudem sei es schwierig gewesen, die Arbeit zu zweit oder zu dritt zu stemmen. „Und Leute anstellen hätte sich nicht gelohnt.“

Das Publikum im Pop-up-Café war nach Angaben von Gasparro gemischt. Montags ‐ während des Wochenmarkts ‐ hätten eher ältere Menschen das Angebot genutzt. Viele junge Erwachsene kamen derweil abends an den Wochenenden.

„Ich selber habe viele wertvolle Erfahrungen gesammelt“, sagt Gasparro. Er kann sich weiterhin vorstellen, später einmal als Gastronom tätig zu sein.