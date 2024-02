Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Bachstraße ein Mercedes beschädigt wurde, sucht das Polizeirevier Leutkirch. Ein Unbekannter hatte laut Polizeibericht den geparkten Wagen zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr vermutlich beim Rangieren touchiert und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Möglicherweise wurde der Schaden auch durch ein Gespann mit einem Anhänger verursacht. Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Verursacher geben können, nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.