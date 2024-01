Leutkirch

Polizei stoppt Audi wegen technischer Mängel

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Unzulässige technische Veränderungen an einem Audi stellten Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg bei einer Kontrolle am Montagvormittag in Leutkirch fest. Insbesondere im Bereich des Fahrwerks und der Reifen, aber auch an der Abgasanlage wurden laut Polizeibericht Mängel entdeckt, durch die ein verkehrssicherer Betrieb des Wagens nicht mehr gewährleistet war.