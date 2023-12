Polizei nimmt renitente Frau in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 57 Jahre alte Frau rechnen, die am Montag gegen 18.30 Uhr in einer Gaststätte am Bahnhof mehrere Gäste angepöbelt, eine Mitarbeiterin sowie im weiteren Verlauf Polizeibeamte beleidigt und bedroht hat. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten waren alarmiert worden, weil die 57-Jährige ihre Rechnung nicht bezahlen wollte, in dem Lokal herumschrie und die Bedienung beleidigte. Auch den Polizisten gegenüber zeigte sich die alkoholisierte Frau unkooperativ und weigerte sich, ihren Namen anzugeben. Die Beamten nahmen die 57-Jährige in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf versuchte die Frau, einen Polizisten zu treten und beleidigte und bedrohte die Streifenwagenbesatzung. Diese brachte die 57-Jährige nach Hause und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft an.