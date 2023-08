Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Sonntag gegen 18.45 Uhr in einem Zug im Leutkircher Bahnhof derart randaliert, dass Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam nehmen mussten. Der alkoholisierte Mann betrat laut Polizeibericht den Waggon und rauchte. Eine Zugbegleiterin verwies den 24–Jährigen zunächst des Zuges. Wenig später kehrte er zurück und machte sich mit einem Schlüssel an einem Fenster zu schaffen. Als ein Fahrgast den Mann ansprach, spuckte der 24–Jährige mehrere weitere Reisende an und schlug in der Folge einem 35–Jährigen mehrmals ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast überwältigte den 24–Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während eine Polizeistreife die Anzeige aufnahm, ging der 24–Jährige erneut auf den 35–Jährigen los und beleidigte die Polizisten. Die Beamten nahmen den 24–Jährigen mit auf das Polizeirevier, wo er sich rasch beruhigte. Zu den Vorfällen im Zug und am Bahnsteig suchen die Beamten, die unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann ermitteln, Zeugen. Diese sowie weitere Geschädigte der Spuckattacke mögen sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch melden.