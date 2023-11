Polizei findet bei Kontrolle Drogen

Den richtigen Riecher hat eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg laut Polizeibericht am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B 465 in Reichenhofen bewiesen. Bereits zu Beginn der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnern wahr. Beim 22-jährigen Beifahrer fanden die Polizisten in der Folge einen Joint, ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer hatte ein Päckchen mit knapp 50 Gramm Marihuana bei sich. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und zeigten beide Männer bei der Staatsanwaltschaft an.