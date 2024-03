Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeipostens Bad Wurzach gegen einen bislang unbekannten Autofahrer eingeleitet, dessen Überholmanöver am Donnerstag auf der B 465 misslungen ist. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte überholte gegen 11.30 Uhr kurz vor dem Ortsbeginn Diepoldshofen in Richtung Leutkirch einen Traktor und übersah dabei den Mitsubishi eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Obwohl dieser bremste und auswich, touchierten sich die beiden Außenspiegel. Während der 58-Jährige, an dessen Wagen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand, anhielt, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Leutkirch fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen dunklem Pkw geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07564/2013 bei den Ermittlern melden.