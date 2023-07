Vier Tage lang feierte Leutkirch von Samstag bis Dienstag zum 213. Mal sein historisches Kinder– und Heimatfest. Ein Fest, das laut Polizei sehr friedlich verlief. Auch das DRK, das wieder durchgehend auf der Wilhelmshöhe vor Ort war, um im Bedarfsfall schnell helfen zu können, sowie Leutkirchs Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle und Bernhard Göser, Vorsitzender des Kinderfestausschusses, ziehen nach den Festtagen eine positive Bilanz.

Störungsfreies Kinderfest

Das Fazit aus Polizeisicht: „Wir blicken auf ein insgesamt sehr friedliches und störungsfreies Kinderfest zurück. Vereinzelt kam es zu kleinen Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten zwischen Festbesuchern, die allgemeine Stimmung war aber sehr harmonisch und die Polizei musste nur selten einschreiten“, so eine Sprecherin der Polizei. Einziges herausragendes Ereignis war demnach der Diebstahl von Kennzeichen an einem Streifenwagen.

Bei den kleineren Streitigkeiten handelte es ich vor allem um solche unter Alkoholisierten, aber auch hier nur in sehr kleiner Zahl, wie die Sprecherin erklärt. Sie spricht von rund fünf Fällen. Beispielsweise habe sich am Samstagabend aus einer verbalen Auseinandersetzung ein Handgemenge mit mehreren Personen entwickelt. Allerdings ohne größere Verletzungen.

Gute Zusammenarbeit mit Security

Die Polizei war über die Kinderfesttage auf dem Festgelände auf der Wilhelmshöhe auf Streife, berichtet die Sprecherin. Teils erkennbar als Polizei, teils aber auch nicht. Auch die Zusammenarbeit mit dem dort eingesetzten Security–Dienst habe „sehr gut funktioniert“. Insgesamt, so die Sprecherin abschließend, könne man also tatsächlich aus Polizeisicht von einem „sehr, sehr friedlichen Fest“ sprechen.

Die gute Zusammenarbeit mit der Security hebt auch Sebastian Boos, Bereitschaftsleiter des DRK Leutkirch, hervor. Über die Kinderfesttage waren beim DRK selbst 43 Helfer im Einsatz, die insgesamt 445 Stunden da waren, um im Bedarfsfall schnell helfen zu können. 97 mal wurde ihre Hilfe dann auch konkret benötigt, berichtet Boos. Die Hilfeleistungen reichten dabei von einem Pflaster für den Kratzer am Knie bis zu Kühlpacks für die Hand, wenn sich jemand am Boxautomat überschätzt hat. Zweimal musste sie den Rettungsdienst rufen, weil jemand ins Krankenhaus gebracht werden musste.

DRK hatte etwas weniger zu tun

Im Vergleich zum letzten Jahr war das diesjährige Kinderfest für das DRK etwas ruhiger, so Boos. 2022 kamen über die vier Festtage noch 118 Hilfeleistungen zusammen. Natürlich gab es auch wieder Hilfeleistungen in Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum — aber in Relation zur Größe des Festes nicht in besonders großem Umfang, wie Boos berichtet.

Insgesamt sei es auch aus DRK–Sicht ein „richtig schönes Fest“ gewesen. „Auch wenn wir in diesem Jahr etwas weniger zu tun hatten, waren wir durchweg oben an unserem Stand vertreten, Tag und Nacht. Und wenn man dann so mittendrin ist, die Stimmung mitbekommt und sieht, wie so viele Leute friedlich feiern, ist das einfach schön“, sagt Boos.

Unfallfreier Kinderfestumzug

Bernhard Göser vom Kinderfestausschuss freut sich besonders darüber, dass auch der große Festumzug unfallfrei verlief und viele Besucher die Umzugsstrecke säumten, wie er berichtet. So seien beispielsweise auch in der Lindenstraße die Leute gleich in mehreren Reihen gestanden.

Auch Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle blickt in einem ersten Fazit zufrieden auf das Kinderfest 2023 zurück. Auch mit dem Wetter habe es an dem meisten Tagen kein Problem gegeben, eine große Hitze gab es zum Glück nur bei der Eröffnung am Samstag. Und zur Sicherheit wurde am Sonntagabend mit Blick auf das aufziehende Gewitter das Riesenrad kurz gestoppt, so Henle.

Austausch mit der Feuerwehr

Göser lobt an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, mit der man angesichts der Sturmwarnung im Austausch stand. Generell habe die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen gut geklappt.

Der Blick von Göser richtet sich bereits nach vorne. Am Donnerstag gibt es die Nachbesprechung, ab dann starten die Vorbereitungen für das nächste Kinderfest — das dann 214. — das 2024 vom 13. bis zum 16. Juli stattfinden wird.