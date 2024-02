Leutkirch

Pilot von Laserpointer geblendet

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Nachdem der Pilot eines Linienfliegers am Dienstagabend über Leutkirch/ Reichenhofen in mehreren tausend Meter Höhe von einem Laserpointer geblendet wurde, hat die Kriminalpolizei Ravensburg die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Das teilt die Polizei mit.