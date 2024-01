Philipp Moosmayer hofft auf die WM-Teilnahme

Im Continental Cup hat sich Philipp Moosmayer von der TSG Skiläuferzunft Leutkirch sowohl Ende des Jahres als auch jetzt zu Beginn des neuen Jahres in guter Form präsentiert. Durch seine starken Leistungen darf sich der Allgäuer nun Hoffnungen auf eine Nominierung für die Junioren-Weltmeisterschaft machen.

Beim seinem ersten Start im Continental Cup in St. Ulrich am Pillersee hat der Leutkircher kurz vor Weihnachten seine Nominierung durch den Deutschen Skiverband (DSV) eindrucksvoll bestätigen können. Im Sprintrennen in freier Technik lief Moosmayer im Prolog auf den 18. Platz. Im Viertelfinale scheiterte er als Dritter seines Laufs knapp am Einzug in das Halbfinale und belegte letztendlich Platz 14. Mit Platz zehn im Rennen über zehn Kilometer in klassischer Technik lief Philipp Moosmayer laut Mitteilung erstmals in die Top Zehn des Continental Cups, einer internationalen Rennserie.

Nach diesen guten Ergebnissen wurde der TSG-Sportler vom DSV für den nächsten Continental Cup Anfang Januar in Oberwiesenthal nominiert. Dort standen für die aus 16 Nationen startenden Langläuferinnen und Langläufer ein Sprintrennen in freier Technik, ein 20 Kilometer langer Lauf in freier Technik und ein zehn Kilometer langer Lauf auf dem Programm. Im Viertelfinale des Sprintrennens schied Philipp Moosmayer als Vierter seines Laufs sehr unglücklich aus - im schnellsten aller fünf Viertelfinals fehlten ihm nur 0,8 Sekunden, um als Lucky Looser ins Halbfinale einzuziehen.

In starker Form zeigte sich der Leutkircher im Massenstart über 20 Kilometer auf der Weltcupstrecke von Oberwiesenthal. Immer in der Spitzengruppe mitlaufend, musste er erst kurz vor dem Ziel etwas abreißen lassen und landete auf Platz acht. Drei Sekunden fehlten auf Platz sechs, was eine direkte Teilnominierung für die Junioren-Weltmeisterschaft bedeutet hätte. Im Rennen über zehn Kilometer lief Philipp Moosmayer auf Rang 13.

Auch für den nächsten Continental Cup am 20. und 21. Januar im polnischen Jakuszyce ist Moosmayer nominiert. Nach diesem Wettbewerb nominiert der DSV die Teilnehmer für die Junioren-WM, die Anfang Februar in Planica stattfindet.