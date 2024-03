Es ist ein Phänomen, das in der Corona-Pandemie immer wieder auftauchte, und nun im Zuge der Bauernproteste auch wieder da ist: Anonyme Flugblätter, die zwar kein Impressum haben, dafür aber einen oft zweifelhaften, teils strafbaren Inhalt.

Zuletzt landeten solche Flugblätter ohne Angaben zum Verfasser auch in Leutkircher Briefkästen. Wie die Polizei hier vorgeht und welche Strafe dem Verfasser droht.

Verunsicherung und Irreführung

„Anonymes Flugblatt von Corona-Leugnern verunsichert Menschen“, „Anonym und missverständlich“ oder „Unbekannte verbreiten irreführende Behauptungen zur Corona-Pandemie auf Flugblättern“: Eine Auswahl an Schlagzeilen aus der Corona-Zeit, die im Zusammenhang mit solchen Flugblättern stehen. Verunsicherung und Irreführung scheinen damals eines der Hauptziele dieser Zettel gewesen zu sein.

Die digitale Version eines solchen Flugblatts spielte zuletzt auch bei den unrühmlichen Protesten gegen die Grünen am Aschermittwoch in Biberach eine Rolle. Im Vorfeld wurde in einem solchen die „Bevölkerung“ anonym zu einer „Großen Aschermittwochs-Demo“ in Biberach aufgerufen wurde. Mit fatalen Folgen.

Anzeige bei der Polizei

Um die Bauernproteste geht es auch in dem Flugblatt, das ein Leutkircher Bürger der Redaktion geschickt hat. Dieses sei in mehreren Vierteln der Stadt verteilt worden, bei der Polizei habe er wegen des fehlenden Impressums Anzeige erstattet.

In dem Flugblatt, so der Bürger, werde zunächst der Eindruck erweckt, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Hintergrund im Zuge der Bauernproteste handelt. Die Inhalte würden jedoch weit darüber hinaus gehen und von einer „undifferenzierten, beziehungsweise populistisch/rechtsradikalen Einstellung“ zeugen.

Populistisch und undifferenziert

Die Einstufung „rechtsradikal“ scheint beim Blick auf den Inhalt zwar etwas vorschnell, aber „undifferenziert“ und „populistisch“ trifft es sicherlich. Generell geht es gegen die derzeitige Bundesregierung.

Einer der beiden abgedruckten QR-Codes führt zu einem Video des Landwirts Anthony Lee, dessen Social-Media-Inhalte zuletzt eine große Reichweite hatten, in dem es um die Summen in der Entwicklungshilfe und den Klimawandel geht. Auch das: zwar populistisch und undifferenziert, rechtsradikal eher noch nicht.

Zum Stand der Ermittlungen heißt es von der Polizei: „Bis dato konnte kein entsprechender Verfasser ermittelt werden. Dies gestaltet sich aber in derartigen Fällen in aller Regel im Nachgang sehr schwierig, da hier zumeist keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze vorhanden sind“, so ein Sprecher.

Am ehesten würden derartige Identifizierungen gelingen, wenn unmittelbar beim Verteilen derartiger Wurfsendungen die Polizei verständigt wird und gegebenenfalls Personen noch direkt festgestellt werden können.

Polizei führt keine Statistik

Wie viel Aufwand die Polizei dabei in die Ermittlungen steckt, hänge davon ab, ob eine Straftat, etwa durch entsprechenden Inhalt, oder lediglich eine Ordnungswidrigkeit, etwa durch ein fehlendes Impressum, vorliegt. „Bei einer Straftat werden die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sicherlich umfangreicher sein als bei einer reinen Ordnungswidrigkeit“, so der Sprecher.

Dazu, wie häufig solche anonymen Flugblätter vorkommen, erklärt er: „Grundsätzlich tauchen derartige Flugblätter in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal regional auf. Dies war beispielsweise auch schon zu Corona-Zeiten der Fall.“ Da man dazu keine Statistik führe, könne man zur zahlenmäßigen Entwicklung nichts sagen.

Geldbuße bis zu 5000 Euro

Generell gilt: Auch auf solchen Flugblättern müssen laut Landespressegesetz Name oder Firma und Anschrift des Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag des Verfassers oder des Herausgebers, genannt sein. Fehlt das, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann.