Schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich hat sich ein 38-jähriger Mann bei einem Sturz mit seinem Pedelec zugezogen.

Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Pedelec in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Marktstraße in Leutkirch eine Treppe hinunter und kam zu Fall. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, eilte dem Mann zur Hilfe und verständigte die Polizei.

Der Pedelec-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro.