Ein Dieb hat in der Nacht zum Sonntag ein an der Ecke Kornhausstraße/ Bachstraße abgestelltes Rad gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Das Rad war mit einem Bügelschloss verschlossen, was den Täter aber nicht hinderte, das graue Rad der Marke Ideal, Typ Prisma 609, trotzdem mitzunehmen. Wer Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben kann oder den Täter eventuell beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.