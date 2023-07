Passanten angepöbelt — Mann in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei gelandet ist ein 19–Jähriger am Montagabend. Er hatte zuvor an den Bahnhofsarkaden für Ärger gesorgt, indem er unter anderem in einem Lebensmittelgeschäft und im Anschluss auch in einer Bäckerei Passanten angepöbelt hat. Dies teilt die Polizei mit. Zudem schlug er aggressiv gegen mehrere Ladenfenster. Ein Schaden entstand dadurch nicht, allerdings verwies ihn die Polizei aufgrund seines Verhaltens der Örtlichkeit. Darüber zeigte sich der 19–Jährige derart erbost, dass er mit einer Dose um sich warf und wiederum Passanten anschrie. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn auf das Polizeirevier. Gegen die Maßnahme wehrte er sich unter anderem mit Tritten und sparte auch nicht mit Beleidigungen gegenüber den Polizisten. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen die Polizei und Beleidigung zu rechnen. Zudem hat er die Kosten für den Aufenthalt in der Polizeizelle, wo er bis zum Dienstagmorgen bleiben musste, zu tragen.