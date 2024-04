Papiergutscheine noch bis Ende Mai einlösen

Der Leutkircher Wirtschaftsbund hat sich vor Kurzem zu einer außerordentlichen Sitzung im Leutkircher Bürgerbahnhof zusammengefunden. Rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer waren der Einladung gefolgt, was Geschäftsführer Tobias Pflug besonders erfreute.

Verschiedene Themen, insbesondere im Zusammenhang mit der Leutkircher Innenstadt, standen auf der Agenda. Aus diesem Grund waren auch Händler, die bisher noch nicht dem Wirtschaftsbund angehören, eingeladen worden. Das Motto „Gemeinsam erreicht man mehr“ zog sich durch den Vortrag und die Diskussionen.

Geschäftsführer Tobias Pflug leitete durch den Abend und erklärte zu Beginn die bevorstehenden Tagesordnungspunkte. Die Initiative „Handeln vor Ort“ der „Schwäbischen Zeitung“ wurde von Geschäftsführer Tobias Pearman vorgestellt, inklusive Idee und einfacher Nutzung.

Ein Schwerpunkt an dem Abend lag auf der Umstellung des Papiergutscheins „Leutkircher Heimat Gutschein“ auf eine digitale Variante von „LocalBon“. Dabei wurde ein Beschlussvorschlag erarbeitet, um die Kosten im Rahmen zu halten und rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Mit 29 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen der Stimmberechtigten wurde beschlossen, dass Gutscheine, die älter als drei Jahre sind, nicht mehr gültig sind und nicht mehr angenommen werden. Rein rechtlich sind Gutscheine ab drei Jahren verjährt. Deshalb gab es einen Aufruf an alle Gutscheinbesitzer, ihre abgelaufenen Gutscheine, die vor dem 31. Dezember 2020 ausgestellt wurden, noch schnell einzulösen. Der Wirtschaftsbund hat eine Kulanzzeit bis zum 31. Mai vereinbart.

Des Weiteren möchten wir Unternehmer ermutigen, sofern sie es noch nicht tun, die Möglichkeit zu nutzen, die steuerfreien 50 Euro, die monatlich an Mitarbeiter ausgegeben werden können, über die Leutkirch Karte abzuwickeln. Dies trägt dazu bei, die Wertschöpfung in Leutkirch zu halten. Ein Übergang von globalen zu lokal angepassten Systemen wird von der Gemeinschaft äußerst positiv wahrgenommen und kann das Image eines Unternehmens steigern.

Als Tagesordnungspunkt 6 waren die Öffnungszeiten der Geschäfte dran. Hier arbeiten Einzelhändler und der Wirtschaftsbund gemeinsam an einem Modell, um eine Lösung zu finden, von der viele profitieren könnten. Laut Pflug sind die Öffnungszeiten nicht mehr zeitgemäß und auch zum Teil nicht kundenfreundlich genug, hier bestehe großer Handlungsbedarf. Auch die „Traditionstage“ wie der Fasnetsdienstag wurden in Frage gestellt und am Schluss herrschte auch hier ein überwiegend klares Stimmungsbild, man müsse es in Angriff nehmen.

Tobias Pflug stellte eine Modellvariante vor, die wie eine Art „Kernöffnungszeit“ zu betrachten wäre. „Wir müssen sicherstellen, dass wenn jemand die Altstadt aufsucht, dass die Person in nahezu alle Geschäfte den Einkauf erledigen kann, ohne sich zuvor über Google zu informieren, wo, wann welches Geschäft geöffnet hat. Wir müssen uns stärker in die Lage der Kunden versetzen.“

Abschließend gab Pflug noch ein paar Informationen über die bauliche Situation in Leutkirch, was noch alles kommt und wo die Reise des Wirtschaftsbundes hinführt. Worüber sich schon viele freuen, sei das neue Format „Unternehmenstour“. Unternehmer besuchen Betriebe in und um Leutkirch.