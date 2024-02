Otl-Aicher-Realschule öffnet die Türen

Ein Informationsabend für interessierte Viertklässler und deren Eltern findet am Mittwoch, 21. Februar, an der Otl-Aicher-Realschule Leutkirch statt. Start ist um 17 Uhr in der Aula, heißt es in der Ankündigung der Schule.

Anschließend können Besuchergruppen, begleitet von einer Lehrkraft, bis 19.30 Uhr einen Rundgang unternehmen. Dabei kann man das Konzept für die Klassen fünf und sechs kennenlernen, an verschiedenen exemplarischen Unterrichtsstunden teilnehmen und die Räumlichkeiten erkunden. Der Informationsschwerpunkt liege auf dem bilingualen Zug, dem Singklassenmodell und den Wahlpflichtfächern. Interessant seien dabei besonders Einblicke in die jeweiligen Fachräume.