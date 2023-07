Orgelmatinee zur Marktzeit in Leutkirch

Unter dem Thema „Bach uns seine Nachfolger“ gibt es am Samstag, 5. August, um 11.15 Uhr eine Orgelmatinee vom Förderverein Kirchenmusik St. Martin in Leutkirch, die der Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei aus Wesel gestaltet.

Hier in der Leutkircher St. Martinskirche wird Schlei zum Auftakt ein Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach präsentieren und anschließend die Toccata, das Benedictus und die Fuge aus Max Regers „Zwölf Stücke für die Orgel“. Abschließend wird Fantasia und Toccata op. 57 von Charles Villiers Stanford zu hören sein.

Schlei ist seit 2006 Domkantor am Willibrordi–Dom in Wesel, 2022 wurde ihm für seine Verdienste um die Kirchenmusik durch die Ev. Kirche im Rheinland der Titel „Kirchenmusikdirektor“ verliehen. Seine umfangreiche Konzerttätigkeit führt ihn regelmäßig durch ganz Deutschland und ins benachbarteAusland.

Sein Repertoire reicht von Werken der Renaissance bis in die Gegenwart, wobei ein besonderer Schwerpunkt in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts liegt. Die nächste Matinee „Organ meets Euphonium“ mit Bernd Geser am Euphonium und KMD Franz Günthner an der Orgel findet am 9. September statt. Weitere Infos gibt es unter www.leutekirche.drs.de/foerderverein