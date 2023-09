„Organ Meets Euphonium“ bei der letzten Orgelmatinee in diesem Jahr

Der Förderverein Kirchenmusik St. Martin Leutkirch veranstaltet am Samstag, 9. September, eine Orgelmatinee „Plus“, also mit einem zusätzlichen Instrument neben der Orgel, teilt die Vorsitzende Brigitte Göser mit. Unter dem Motto „Organ Meets Euphonium“ spielen Bernd Geser am Euphonium und Franz Günthner an der Orgel. Die beiden Musiker spielen Werke von J.S.Bach, Gustav Holst, Alessandro Besozzi, Max Reger, Gordon Young und John Stevens. Beginn ist um 11.15 Uhr in St. Martin in Leutkirch, der Eintritt beträgt acht Euro. Am Sonntag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr wird das große Jubiläumskonzert des Fördervereins „The Peacemakers“ von Karl Jenkins mit der Kantorei von St. Martin unter der Leitung von Franz Günthner aufgeführt. Karten gibt es im Pfarrbüro St. Martin und auch im Anschluss an diese Matinee.