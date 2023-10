Ohne Arbeitsmigration geht es nicht

Der Fall des gambischen Altenpflegers aus Leutkirch zeigt, dass es beim Thema Migration häufig keine einfachen Antworten gibt. Es ist hier wie so oft: Solange es abstrakt bleibt, fällt es vergleichsweise leicht, Härte zu fordern. Alle Straftäter müssen konsequent abgeschoben werden? Viele würden dem nicht widersprechen. Sobald es um die einzelnen Schicksale geht, sieht das schon anders aus.

Mit Blick auf die Flüchtlinge, die bereits hier sind, zeigt der Weg der Ampel mit dem Chancen-Aufenthaltsgesetz, das Bleibeperspektiven aufzeigt, sowie dem jüngsten Migrationspaket, das unter anderem schnellere Abschiebungen ermöglichen soll, zumindest in die richtige Richtung.

Grundrecht auf Asyl wahren

Aber wie schafft man es beim Blick nach vorne, gleichzeitig das Grundrecht auf Asyl zu wahren, eine unregulierte Einwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern und dabei aber die in vielen Bereichen dringend notwendige reguläre Migration in Arbeit zu fördern?

Grundsätzlich müsste es zukünftig eine Mischung aus restriktiver Kontrolle an der EU-Außengrenze bei zugleich relativ niedrigen Hürden für eine geregelte Arbeitsmigration geben. Einerseits müsste das Recht auf Asyl also bereits durch ein ordentliches Verfahren an der EU-Außengrenze festgestellt werden.

Konsequenz bei negativem Ergebnis

Mit konsequenter Abweisung bei negativem Ergebnis. Um zu verhindern, dass Menschen trotz abgelehntem Asylantrag über Jahre in Deutschland sind und Hoffnung schöpfen, die dann doch zerstört wird. Aber auch als Signalwirkung, damit sich Menschen ohne Aussicht auf Asyl erst gar nicht auf den gefährlichen Weg nach Europa machen.

Andererseits muss es aber gleichzeitig leichter möglich sein, sich aus seinem Heimatland heraus für eine reguläre Arbeitsmigration nach Deutschland zu bewerben. Denn klar ist: So, wie eine unkontrollierte Migration in großem Stil in die Sozialsysteme eine Gesellschaft irgendwann zum Kippen bringen würde, stünde im Gegenzug eine alternde Gesellschaft wie die deutsche ohne geregelte Arbeitsmigration vor einer düsteren Zukunft.