Offene Kirchentüren sollen Körper und Geist Wärme spenden

Nach der positiven Resonanz im letzten Jahr gibt es in Leutkirch auch in diesem Winter wieder das Projekt „Herzenswärme“, beziehungsweise in diesem Fall „Herzenswärme 2.0“. Los geht es am Dienstag, 16. Januar. Bis zum 14. Februar öffnet dann die evangelische Dreifaltigkeitskirche jeden Dienstag und Mittwoch ihre Türen, um Körper und Geist etwas Wärme zu spenden.

Sowohl in der Kirche als auch privat auf der Straße sind wir im Nachgang zur Aktion im letzten Jahr immer wieder darauf angesprochen worden. Carmen Scheich

Zusammen mit Pfarrerin Tanja Götz hat die Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt die Aktion maßgeblich vorbereitet.

Raum für Gemeinschaft

Auch wenn der akute Energienotstand, der im vergangenen Winter zu befürchten war und der ursprüngliche Antrieb für das Projekt war, in diesem Jahr so eher nicht zu befürchten ist, werden für einige die Auswirkungen der Energieteuerung und der gestiegenen Lebenshaltungskosten in den kalten Monaten zu spüren sein. Auch deswegen wolle man auch in diesem Jahr wieder einen Raum bieten, in dem sich die Menschen über die Gemeinschaft mit anderen wärmen können, betonen Götz und Scheich.

Die beiden sind froh, dass sie beim Programm auf viele überzeugte Wiederholungstäter setzen können, die auch im letzten Jahr schon dabei waren. Wie etwa Annette Ammann mit ihrem Bewegungsangebot oder Egbert Dreher und Gottfried Schuster, die Musik machen. Auch das Angebot „Spielen & Stricken“ sowie das offene Singen mit Roland Klein gibt es wieder, ebenso wie auch die Harfenspieler, das Brezelfrühstück und der spirituelle Impuls.

Neu in diesem Jahr

Neu mit dabei in diesem Jahr ist unter anderem die Stiftung Liebenau mit einem Inklusionstheater, Klaus Hoffmann mit einem Malworkshop, die Mutmacher-Jugend mit einem Jugendprogramm und der katholische Frauenbund mit dem Programm „Fit im Kopf“, erzählt Scheich erfreut. Außerdem kommt beim Beratungsangebot die Arkade neu dazu.

Im Vergleich zur Premiere wurde das Programm an den einzelnen Tagen verdichtet, dafür fällt der Donnerstag weg, an dem im letzten Jahr auch geöffnet war. Als Hauptgrund dafür nennt Scheich die personellen Ressourcen. Dafür gibt es in dieser kürzeren Zeit insgesamt aber sogar nochmal mehr Programmpunkte.

Wichtiges Essensangebot

Zentral wird auch in diesem Jahr wieder das Essensangebot von „Möhrchen & Co“ sowie vom Jugendhaus sein, ist sich Scheich sicher. Beim gemeinsamen Essen finden viele Gespräche statt, aus denen Neues entsteht.

Neu in diesem Jahr sei, dass das ganze Projekt auf einer breiteren finanziellen Grundlage stehe. Auch dank den Spenden BW-Bank, die 2000 Euro gespendet haben, sowie der Bürgerstiftung und der Familie-Miller-Weber-Stiftung, die jeweils 500 Euro dazugegeben haben.

Für das Projekt bündelt ein Verbund aus evangelischer Kirchengemeinde, katholischer Kirchengemeinde, Diakonischem Werk OAB, Stiftung Liebenau, Stadtverwaltung und weiteren Organisationen unter dem Dach des Familienbündnis Leutkirch seine Kompetenzen.

Das Programm zum Start

Zum Start geht es am Dienstag, 16. Januar, um 9 Uhr mit einem spirituellen Impuls los. Anschließend erwartet die Besucher ein Brezelfrühstück mit Harfenmusik. Parallel findet Sozialberatung statt. Zum Mittagstisch gibt es ab 12.30 Uhr vegetarisches Chili vom Jugendhaus und am Nachmittag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen sowie gemeinsames Stricken, parallel darf gespielt werden.

Der Mittwoch, 17. Januar, startet um 11 Uhr mit einem Bewegungsangebot für Alt und Jung durch Annette Ammann. Egbert Dreher und Gottfried Schuster sind von 11.30 bis 12.45 Uhr musikalisch dabei. Der Mittagstisch „Möhrchen und Co“ lädt ab 12.15 Uhr zu Linseneintopf - wahlweise auch vegetarisch - ein und ab 13 Uhr lädt Roland Klein zum offenem Singen ein. Ab 14 Uhr ist dann Raum für Spiele, Kaffee und Kuchen sowie für die Computeria. Von 15 bis 17 Uhr findet ein Mutmacher-Jugendprogramm der katholischen Kirchengemeinde statt.