Offene Bühne in Leutkirch feiert 20-jähriges Bestehen

Die Offene Bühne im Bocksaal in Leutkirch feiert am Freitag, 2. Februar, ihren 20. Geburtstag - mit Musik. Wie immer beginnt die Hausband Feelin’ Alright um 19.30 Uhr mit Liedern aus Folk, Rock und gelegentlich der deutschen Schlagerhistorie. Die Band spielt aber auch französische Chansons und italienische Canzones. Dies teilt die Offene Bühne mit.

Lemi & Mark machen seit fast 50 Jahren zusammen Musik. In Leutkirch spielen sie mit Gitarre, Dobro, Bluesharp und Stimmen ein Set mit Stücken der Rolling Stones und aus Blues und Folk. Stefanie Pagnia (Violine, Gesang) und Alex Berger (Akkordeon) sind Klezmuse and more: ein Cocktail aus sanften Tönen wie dem „Valse d’Amelie“, energiegeladener Musik von Bach bis Balkan mit einem Hauch Irland, dazu eine Allgäuer Eigenkomposition.

Egbert Dreher, Gründer und Organisator der Offenen Bühne, präsentiert seine Lieblingslieder aus über 50 Jahren aktiver Musikmacherei seit Woodstock. Es gibt ein Wiederhören von Liedern von Joan Baez und Simon & Garfunkel. Dreher dichtet Oldies schwäbisch nach. Das eine oder andere Gitarrenstück fehlt nicht; dabei wird er unterstützt von seinem Sohn Emanuel „Emu“ Dreher.

Dazu kommt Ontherun, die Band von Emanuel „Emu“ Dreher. Die erfahrene Band kann es folkig und rockig - mit Kontrabass, virtuoser Bluesharp von Peer Engström und der Gitarre von „Emu“ Dreher, der bereits vor 20 Jahren dabei war. Mit der einen oder anderen Überraschung ist zu rechnen. Dies ist eine Veranstaltung des Kulturvereins Larifari. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt iust frei Reservierung per Mail an [email protected] oder [email protected]