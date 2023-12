Offene Bühne im Bock vertreibt den Dezemberblues

Larifari öffnet die Bühne im Bocksaal in Leutkirch am Freitag, 8. Dezember, für einen entspannten musikalischen Abend mit bewährten Kräften. Feelin’ Alright startet um 19.30 Uhr mit Oldies but Goldies. Liedermacher Wolfgang Görtz bringt Nachdenkliches und Lustiges in deutscher Sprache zu Gehör. Das Trio KlaPSe (Klaus, Peter, Sebastian) rockt mit E-Gitarre, Bass und Schlagzeug den Bock. Und Gottfried Schuster ist wieder mit Catherine Wayland und Egbert Dreher am Start. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per Mail an [email protected] oder [email protected]