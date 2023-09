Offene Bühne am 6. Oktober im Bocksaal in Leutkirch

Der Verein Larifari öffnet am Freitag, 6. Oktober, die Bühne im Bocksaal in Leutkirch. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wie immer startet die Hausband Feelin’ Alright um Frontmann Otmar Bühler. Lanomi, Singer und Songwriterin, hat deutsch-französische Wurzeln. Inspiriert von erlebten Situationen, Gefühlen und ihrer Sicht auf die Welt fühlt sich Lanomi unter anderem in Soul, Reggae, Hip Hop, Folk und Worldmusic zu Hause. Sie singt auf Englisch, Französisch und gelegentlich Deutsch. Im Herbst 2022 kam ihr Debutalbum heraus. Alle Titel hat sie selbst geschrieben und arrangiert. Aus Lindenberg kommt ein alter Bekannter, Pefi (Peter Fink). Er bringt Sabine und Matthias mit. Gespannt dürfen wir auch sein auf Linus, der mit Vater Sebastian auftritt. Und das erfolgreiche Trio Allgäu Sommer mit Peter Barensteiner, Klaus Dieng und Norbert Baur mischt im Dialekt singend gerade die Region auf. Zuletzt waren die drei beim Kultursommer Tautenhofen zu hören. Und bei ihrem Debut im Bock sangen sie: „Offene Bühne, es kann nix Schön’res geaba“. Der Eintritt ist frei, Platzreservierungen sind möglich per Mail an [email protected] oder [email protected].