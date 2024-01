Ökostrom in ganz Baden-Württemberg? Nicht ganz

„Seit Anfang des Jahres 2024 sind alle Regionalzüge in Baden-Württemberg auf den elektrifizierten Strecken mit Ökostrom unterwegs.“ Das verkündete das Landesverkehrsministerium von Winfried Hermann (Grüne) kürzlich freudig in einer Pressemitteilung. Ganz Baden-Württemberg? Nein!

Der württembergische Teil der Allgäubahn, von Tannheim über Leutkirch bis Wangen, wurde bei der Erfolgsmeldung komplett außer Acht gelassen, wie die Nachfrage im Ministerium ergab. Nun soll nachgebessert werden.

Bahnfahren noch umweltfreundlicher

„Bahnfahren ist in Baden-Württemberg in diesem Jahr noch umweltfreundlicher. Unsere elektrischen Züge werden nun zu 100 Prozent mit Ökostrom angetrieben. Das heißt, der Strom kommt nur noch aus Wind-, Sonne- oder Wasserquellen. Das vermeidet viele Tonnen klimaschädlichen Kohlendioxids“, wird Hermann in der Mitteilung zitiert.

Grund dafür sei, dass seit dem Jahreswechsel auch die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar, des Südwest-Express und der Main-Neckar-Bahn (in Richtung Rheinland-Pfalz und Hessen) auf dem baden-württembergischen Teil mit Ökostrom fahren. Für die Nutzung von grünem Strom habe das Land für 2024 rund 4,5 Millionen Euro investiert. Nur: Vom württembergischen Teil der Allgäubahn ist in der Mitteilung nirgends die Rede.

Bayern federführender Vertragspartner

Auf die entsprechende Nachfrage hin räumt ein Sprecher des Verkehrsministeriums ein, dass hier im entsprechenden Vertrag mit dem Betreiber Go-Ahead noch nichts vereinbart ist. Grund dafür sei, dass hier der Freistaat Bayern der federführende Vertragspartner ist. „Es ist von unserer Seite aus geplant, dieses Thema mit Go-Ahead zu klären. Entsprechende Gespräche werden voraussichtlich zeitnah in Angriff genommen“, so der Sprecher.

Auch Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead erklärt dazu auf Anfrage, dass man plane, „das Thema zeitnah mit den Vertretern des Landes zu klären“.

Noch rückwirkend möglich

Wie der Ministeriumssprecher berichtet, hofft man im baden-württembergischen Verkehrsministerium dass es gelingt, auch auf dem württembergischen Bereich der Allgäubahn rückwirkend zum 1. Januar 2024 mit 100 Prozent Ökostrom zu fahren. Über den Kauf von entsprechenden Zertifikaten wäre das bilanztechnisch grundsätzlich noch möglich.

Generell liege der Anteil der elektrifizierten Bahnstrecken in Baden-Württemberg mit 71 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt von 56 Prozent. „Wir sind in Sachen Elektrifizierung so aktiv wie kein anderes Bundesland“, wird Minister Hermann zitiert.

Biosprit auf Dieselstrecke

Auch bei den verbliebenen Dieselstrecken setze das Land bis zur Elektrifizierung zunehmend auf alternative Kraftstoffe. Seit Sommer 2022 werden demnach etwa in der Eisenbahn-Tankstelle in Aulendorf Dieselzüge mit Biosprit betankt, der aus biologischen Rest- und Abfallstoffen bestehe und frei von Palmöl sei.