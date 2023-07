Zum Höhepunkt des Leutkircher Kinderfests, dem großen Festumzug am Dienstagvormittag, strahlte die Sonne vom blauen Himmel. Vor dem Umzug fand im Innenhof des Museums im Bock der Empfang für die Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft, Verwaltung, Schulen und Wirtschaft statt.

In seiner Rede dort erklärte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle: „Unser Kinderfest schenkt uns seit Jahrhunderten Freude, Gemeinschaft und Begeisterung. Unser Kinderfest ist ein wunderbares und großes Elixier, das uns hilft, tatkräftig und mit viel Optimismus an die Lösung der Zukunftsaufgaben zu gehen.“

Henle: Nicht entmutigen lassen

Man dürfe sich, so Henle, von den vielen bedrückenden Nachrichten nicht entmutigen lassen. Passend dazu zählte er anschließend auf, was sich in Leutkirch seit dem letzten Kinderfest alles positiv entwickelt habe, etwa im Kindergarten– oder auch im Energiebereich. Und man sei trotz der schwierigen Umstände ohne einen Blackout über den Winter gekommen und die heimischen Betriebe mussten ihre Produktion auch nicht einstellen.

Anschließend zitierte er den Briten Thomas Babbington Macaulay, der sich schon vor 200 Jahren folgende Frage gestellt habe: „Welches Prinzip liegt der Wahrnehmung zugrunde, dass wir im Rückblick nur Fortschritt sehen und in der Zukunft nichts als Niedergang erwarten?“ Der bange Blick nach vorne sei demnach nichts Neues. „Zukunft ist das, was wir in unseren Erwartungen aus ihr machen. Zukunft ist eine Entscheidung, Zukunft ist unsere Entscheidung“, bekräftigte Henle.

Dank an Ehrenamtliche

Leutkirchs Oberbürgermeister dankte vor allem allen Ehrenamtlichen, aber auch Hauptamtlichen, die jedes Jahr wieder zum Gelingen des Festes beitragen. Sein besonderer Dank gelte Göser und seinem Team des Kinderfestausschusses, die das ganze Jahr über für das Heimatfest im Einsatz seien.

Göser seinerseits gab den Dank an die Stadtverwaltung zurück, die Zusammenarbeit sei immer sehr gut. Er wies die Besucher des Empfangs außerdem noch darauf hin, beim Umzug auf die festlich geschmückten Festwagen zu achten. Auch von den Fuhrleuten, die mit ihren Pferdegespannen teils auch auf dem Münchner Oktoberfest dabei seien, gebe es dafür immer wieder Anerkennung: „Sie sagen, dass in Leutkirch die Wagen am besten gewartet und am schönsten mit Blumen geschmückt sind“, so Göser, der den Ehrenamtlichen dankte, die die Wagen ab 6 Uhr schmückten.

Abschluss am Dienstagabend

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von den Leutkircher Danzl–Musikanten. Und natürlich durfte auch der viel–umjubelte Auftritt des Kinderfestchors nicht fehlen.

Am Abend folgte dann um 18 Uhr der offizielle Abschluss des Kinderfestes vor dem Rathaus. Das Abschlussgedicht trugen zwei Schüler der Grundschule Gebrazhofen vor, Mathilda Blank und Lorenz Häberle. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Merazhofen.