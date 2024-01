Whow! Ein musikalisches Ereignis, hochvirtuos, mit Verve und Spirit, vor begeistertem Publikum. Das renommierte Notos Quartett, auf den Bühnen der Welt zuhause, hat jetzt schon für das Jahres-Highlight der VHS-Reihe „Leutkircher Klassik“ gesorgt. Im Mittelpunkt die Neubearbeitung „Verklärte Nacht“ von Arnold Schönberg - bestechend arrangiert von Professor Christoph Schickedanz, hier seit 2004 bekannt als Virtuose und Dozent der Sommerakademie Leutkirch.

Verfasst hat Schönberg das Stück 1899 für ein Streichersextett, programmatische Musik nach einem Gedicht von Richard Dehmel. Darin geht es, damals durchaus skandalös, um die Liebe eines Mannes zu einer Frau, die ein Kind von einem anderen erwartet. Die Liebe siegt über die Dunkelheit. Diese Komposition auf ein schmaleres Ensemble zu übertragen, ist durchaus heikel. Die Fassung des Schönberg-Schülers Eduard Steuermann hat nicht alle überzeugt, zu klavierlastig.

Auf dem Zenit ihres Könnens

Henk Guittart, ehemals künstlerischer Leiter des Schoenberg Ensembles, ist von vielen Entscheidungen Steuermanns nicht einverstanden, legt eine neue Fassung vor. Dem Hamburger Violin-Professor Christoph Schickedanz gefällt auch diese Version nicht, arrangiert neu für ein Klavierquartett. Dabei treten, natürlich, die Streicher stärker in der Vordergrund, was der Präsenz der Komposition gut tut. Schickedanz in Leutkirch: „Ich habe sehr an der Farbgebung gearbeitet“. Gelungen, Chapeau.

Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola), Philipp Graham (Cello) und Antonia Köster am Bösendorfer zeigen sich in der gut besuchten Festhalle auf dem Zenit ihres Könnens. Aus der Gefühlsebene größter Ratlosigkeit entfalten sie ein zauberhaftes Licht, versöhnlich, mit liebevoller Zuneigung, bis zum dramatischen Höhepunkt, euphorisch. Überraschende Soundeffekte, ungewöhnliche Verzahnungen, aufwühlend, gleichermaßen Herz wie Kopf berührend. Bravo-Rufe, schier endloser Beifall.

Quartett zum dritten Mal zu Gast

Zu Gast ist das Notos Quartett hier übrigens bereits zum dritten Mal. VHS-Leiter Karl-Anton Maucher hat mit feinem Gespür schon 2011 das damals junge Quartett engagiert, 2020 ein zweites Mal. Entstanden ist daraus eine ausgezeichnete Beziehung. „Wir freuen uns wirklich, wieder in Leutkirch spielen zu dürfen“, sagt der Cellist Philipp Graham zu Beginn.

Eröffnet wird das Konzert mit dem relativ kurzen Klavierquartett in a-moll von Gustav Mahler. 16 Jahre jung ist er bei dieser Komposition gewesen, und doch hat dieses zwölfminütige Stück bereit vieles vom späteren Mahler. Zumal die Tonart a-moll ja sowie für Liebe und Weh steht. Schmerzliche Schönheit, schmeichelnd-betörend, ein jubelnder Schluss bis zum zarten Pizzicato.

Völlig anders nach der Pause

Völlig anders nach der Pause das Klavierquartett A-Dur op. 26 von Johannes Brahms, ebenfalls ein Frühwerk. Da hat der junge Brahms, mit Verlaub, etwas eifrig in den Werkzeugkasten der Komponisten gegriffen, mit allen Tricks und Drehs. Überschaubar, anfangs etwas bieder, eingängig. Das Notos Quartett macht dennoch etwas ganz Besonderes daraus. Furios das Allegro, das Adagio feinfühlig, mit seidig-samtenen Klang der Streicher. Heftige Attacke danach - wie kann ein Quartett solch einen Klangsturm erzeugen? - und ein wildes Finale. Lieben Sie Brahms? So bestimmt, und das Publikum ist begeistert, Bravo-Rufe, Getrampel. Jubel.

Eine ruhige Zugabe bringt die Gemüter wieder in diese Welt. Die kurze „Notturne“ von Schönberg, ebenfalls 1899 komponiert, ist tröstlich. Und wunderschön.