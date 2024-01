Größter Solarpark des Landkreises versorgt jetzt Diepoldshofen

In Leutkirch, Ortsteil Diepoldshofen, versorgt jetzt eine neue, zehn Megawatt starke Photovoltaik-Freiflächenanlage Bürgerinnen und Bürger in der Region mit Sonnenstrom. Der von Eon Energie Deutschland geplante und errichtete Solarpark ist der größte im Landkreis Ravensburg. Die Lechwerke (LEW), die ebenfalls zur Eon Gruppe gehören, übernehmen die Anlage von Eon Energie Deutschland und werden diese künftig betreiben.

Mit 16.830 Modulen erstreckt sich der Solarpark auf rund zehn Hektar nahe der Bundesstraße 465 im Ortsteil Diepoldshofen. Der hier erzeugte Sonnenstrom wird ab sofort vor Ort in das Netz der Netze BW eingespeist und kann rund 4500 Privathaushalte mit Ökostrom aus der Region versorgen. Die speziellen, sogenannten bifazialen Photovoltaik-Module nutzen dabei nicht nur die direkte Sonneneinstrahlung auf die Vorderseite, sondern auch das indirekte Licht auf der Rückseite. Das macht die Anlage noch effizienter.

Zur Inbetriebnahme vor Ort waren neben dem Oberbürgermeister von Leutkirch und weiteren Repräsentanten der Stadt Vertreter von Eon Energie Deutschland, den Lechwerken sowie der Energiegenossenschaft LEW BürgerEnergie. Es ist geplant, dass sich Bürgerinnern und Bürger über die LEW BürgerEnergie finanziell an dem Solarpark beteiligen und so von den Erlösen profitieren können. Zu den Beteiligungsmöglichkeiten an dem Solarpark wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert, eine unverbindliche Interessensbekundung ist ab sofort möglich unter www.lew-buergerenergie.de.

Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch, sagte zur Inbetriebnahme: „Ein Solarpark ist eine Investition in unsere Zukunft. Denn vor Ort erzeugter, grüner Strom macht unsere Region unabhängiger von Energieimporten und treibt die Energiewende voran. Es freut mich daher sehr, dass die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage nun in Betrieb ist.“