Neues von den Wasserbüffeln beim Leutkircher Stadtweiher

Sie sind inzwischen fast so etwas wie eine Leutkircher Institution. Sie sind bei Einheimischen und Urlaubern ein beliebtes Ausflugsziel, wöchentlich gibt es eigene Führungen zu ihnen — die Rede ist von den Wasserbüffeln im Naturschutzgebiet Moosmühle. Im Gespräch mit „Schwäbische.de“ berichten mehrere Landwirte der dahinterstehenden Wielazhofer Wasserbüffel–Gemeinschaft, was sich zuletzt getan hat.

Die Neuigkeiten zusammengefasst: Dank einer neuen Knochenbrühe kann nach der Schlachtung nun das ganze Tier verwertet werden, demnächst werden die neuen Kälber erwartet, trotz Inflation läuft der Fleischverkauf und vier Leutkircher Büffel begründen in Schemmerhofen eine neue Herde. Durch die schonende Beweidung mit den Büffeln soll das brachliegende Gebiet in der Moosmühle dauerhaft offen gehalten werden, um die Artenvielfalt zu fördern.

Neue Wasserbüffel–Knochenbrühe

Besonders stolz sind die Landwirte — beim Vor–Ort–Termin sind Matthias Brauchle, Stefan Rottmar und Hermann Boscher dabei — auf die neue Wasserbüffel–Knochenbrühe, die ab sofort erhältlich ist. Damit, so Brauchle, könne nun nach der Schlachtung das ganze Tier verwertet werden. Und da die Brühe im 0,35 Liter–Glas auch ohne Kühlung lange haltbar ist, könne man sie auch gut vertreiben. Etwa über Hofläden.

Noch sei hier aber nichts fix, zum Start werde die Brühe nur direkt über die Wasserbüffel–Gemeinschaft vertrieben, so wie auch das Fleisch. „Wir sind da etwas anders als normale Firmen: Wir haben erst das Produkt und schauen jetzt, wie wir es vertreiben könnten“, sagt Brauchle schmunzelnd. Hergestellt wird die Brühe von der Firma Knittel aus Friesenhofen, Claudia und Franz Knittel sind daher ebenfalls vor Ort.

Verzögerung durch Bürokratie

Die Brühe werde wie ein klassischer Fond rund 17 Stunden gekocht, wirbt Franz Knittel. Bisher hätten sie nur Milchprodukte produziert beziehungsweise steril abgefüllt. Auf die Zulassung zur Fleischverarbeitung mussten sie über ein halbes Jahr lang warten, blickt er kopfschüttelnd zurück. Deutsche Bürokratie eben. Und dann sei es gar nicht so einfach gewesen, abzuklären, was auf das Etikett — das von der Tochter von Rottmar entworfen wurde — darf und was nicht, erzählt Brauchle.

Mit Blick auf den Vertrieb des Fleisches hatte er zuletzt Bedenken wegen der hohen Inflation, sagt Brauchle. Glücklicherweise laufe der Verkauf dennoch ganz gut. Die Leute sind demnach trotzdem bereit, für das lokal erzeugte Büffelfleisch den entsprechenden Preis zu bezahlen.

Herde mit 17 Tieren

Derzeit besteht die Herde aus 17 Tieren, erzählt Brauchle. Und demnächst sollten die neuen Kälber geboren werden. Dann dürften vermutlich noch ein paar Leutkircher mehr gezielt einen Spaziergang zu den Büffeln machen. Wöchentlich gibt es auch Führungen mit dem Adelegg–Ranger Tobias Boneberger zu den Wasserbüffeln. Diese würden gut ankommen, erzählt Brauchle. Auch bei den Urlauber aus dem nahen Ferienpark von Center Parcs.

Wie im letzten Jahr soll es im Herbst dann auch wieder eine Aktion geben, bei der Namen für die Kälber gesucht werden. Im vergangenen Jahr kamen so Emma, Bill, Peter, Max, Ludwig, Schorsch und Hilde zu ihrem Namen.

Vier Leutkircher Wasserbüffel — zwei davon trächtig, sodass auch dort demnächst Kälber kommen — wurden kürzlich nach Schemmerhofen im Landkreis Biberach verkauft, erzählt Brauchle. Der Einzug der vier Wasserbüffel markiert dort das Ende der Renaturierungsmaßnahmen entlang des Mühlbachs.

Leutkirch als Vorbild

Ursprünglich hatte das Projekt vor vier Jahren als Wasserschutzmaßnahme begonnen, wuchs dann aber immer weiter zu einem Naturschutzprojekt, erklärte Schemmerhofens Bauamtsleiter Markus Lerch am Rande der Veranstaltung zum Einzug der Büffel im Mai.

Die Idee habe Schemmerhofen aus Leutkirch übernommen.

Wir waren so begeistert davon, da haben wir gesagt: Das wollen wir hier auch, erinnerte sich Lerch.

Um das zu ermöglichen, arbeiten sie mit einem Landwirt aus Alberweiler zusammen, der sich um die Tiere kümmern wird. Damit, so Brauchle, kann das Projekt in Schemmerhofen mit einer gewachsenen Herde begonnen werden. Das habe auch bei ihnen in Leutkirch gut geklappt.