Neues Projekt für mehr Sichtbarkeit für queere Menschen

„Du.Ich.Wir.Queer“ lautet der Titel eines neuen Projekts in Leutkirch, das vom Land finanziell unterstützt wird und im Herbst starten soll. Ziel sei es unter anderem, queeren Jugendlichen einen festen Rahmen zu bieten, in dem sie sich austauschen können. Denn derzeit gebe es so etwas in Leutkirch nicht, wie Sybille Meßmer und Carmen Scheich, zwei der Personen hinter dem Projekt, betonen.

Aktuell wenig Sichtbarkeit

„Aktuell haben wir in Leutkirch für unsere queeren Menschen wenig Sichtbarkeit, keine Anlaufstellen, keine Räume. Ziele sind daher: Diskriminierungsfreies Aufwachsen — insbesondere für Jugendliche in Leutkirch — als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. LSBTIQ*-Jugendliche dürfen nicht alleine gelassen werden“, heißt es in den Projektzielen.

LSBTIQ* ist die Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und intergeschlechtlich sowie das Q für die Sammelbezeichnung Queer und * als Platzhalter für weitere Selbstbezeichnungen

Thema aus dem Jugendgemeinderat

Das Thema „Divers und Queer“ kam aus dem ersten Jugendgemeinderat und wurde als eines der der ersten Projekte nach der inhaltlichen Vorarbeit in einem Seminarwochenende im Jugendhaus mit Patrizia Fietz als Ansprechpartnerin umgesetzt, so Scheich zur Vorgeschichte.

Grund war, dass die Jugendlichen sich hier Gehör schaffen, eine Gesprächsplattform gestalten und Jugendliche im ländlichen Raum — mit einer hier doch noch etwas schwierigen Akzeptanz — nicht alleine lassen wollten, erklärt die Kinder–, Jugend– und Familienbeauftragte der Stadt.

Kontinuierlicher Ansprechpartner fehlte

Nach dem Personalwechsel im Jugendhaus wurde es um die Gruppe etwas „ruhiger“, es fehlte ein kontinuierlicher Ansprechpartner. Da das Thema aber immer wieder von Eltern und Jugendlichen angesprochen wurde, wollte man hier verstärkt aktiv werden, erklärt Scheich. Bereits im vergangenen Herbst wurde in diesem Zuge das Bündnis für Vielfalt und Gleichstellung gegründet.

Hauptziel des mit 7330 Euro von der Landesregierung geförderte Projekts „Du.Ich.Wir.Queer“ ist nun die Einrichtung einer dauerhaften Gruppe für queere Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene. In den ersten Wochen werden die jungen Menschen begleitet, danach sollen sie sich selbständig treffen, so der Plan.

Jugendliche sollen eingebunden werden

Diesen stellte Meßmer zusammen mit der Integrationsbeauftragten Maria Söllner auch in der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats vor. Starten solle die Gruppe im September oder Oktober. „Wir wollen euch mit einbinden, eure Ideen aufnehmen“, so Söllner in Richtung der Jugendlichen. Etwa Ideen, wie man möglichst viele junge Menschen erreichen könnte.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ betont Meßmer, dass es in Leutkirch derzeit keine Anlaufstelle für queere Menschen gebe. Sie wisse von Betroffenen, die deswegen weggezogen seien. Auch an den Leutkircher Schulen würde das Thema immer wieder mal aufploppen: Wenn Schüler sich deswegen an ihre Lehrer wenden, wüssten dies dann oft nicht, welche Anlaufstelle sie den Schülern nennen könnten.

Probleme mit Eltern

Problematisch werde es vor allem dann, wenn die Eltern sich dem komplett verweigern. Es gebe durchaus solche, die sagen: „Das gibt es bei uns nicht“, berichtet Meßmer.

Ihr Wunsch sei es daher, dass mit dem Projekt ein niederschwelliges Angebot geschaffen wird, „wo man sich aufgehoben fühlt und wo man mit jemandem sprechen kann, der ebenfalls anders eingestellt ist, als die Mehrheit der Gesellschaft. Der Bedarf und die Nachfrage sind da“, sagt Meßmer.

Die Herausforderung dabei

Die Herausforderung dabei sei es, das Angebot so zu gestalten, dass es leicht zu finden ist und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich auch trauen, es aufzusuchen. Ebenso soll es auch als Austauschmöglichkeit für Unterstützer — sogenannte Allies — Wissensvermittlung und Multiplikatoren sein

Als Vorreiter nennt Meßmer — die über ihre eigenen Familie mit dem Thema in Berührung gekommen ist, wie sie in der Jugendgemeinderatssitzung berichtete — größere Städte wie Ulm und Freiburg, die in diesem Bereich bereits viel machen würden. Auch in Ravensburg tue sich etwas. Das sei auch wichtig, denn: Über solche Dinge müssen Jugendliche direkt vor Ort sprechen können, denn online finde man alles. „Und das ist nicht immer gut“, mahnt Meßmer.

Projekt ist ein Anfang

Generell merke man bei dem Thema schon, dass man sich hier in einem nach wie vor eher konservativen, ländlichen Gebiet befinde. Auch deswegen sei ein solches Projekt wie „Du.Ich.Wir.Queer“ so wichtig, sagt Meßmer: „Es ist ein Anfang.“

Auch die beiden Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) freuen sich über die Förderung. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es: „Das Projekt in Leutkirch setzt sich hier ganz direkt für mehr Sichtbarkeit, Offenheit, Toleranz und Gleichstellung und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ein. Das ist wichtig und wir möchten uns für das großartige Engagement der vielen Akteurinnen und Akteure auf kommunaler Ebene für eine tolerante und offene Gesellschaft bedanken.“