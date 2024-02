Neues Mitglied im Jugendgemeinderat Leutkirch

Amelie Weilandt tritt dem Jugendgemeinderat Leutkirch bei, nachdem sie in der jüngsten Sitzung offiziell vereidigt wurde. Sie tritt die Nachfolge von Romeo Amann an, der die Stadt aufgrund seiner Ausbildung verlassen hat.

Gewählt worden war Amelie Weilandt bei der Jugendgemeinderatswahl 2022 auf Patz 16 - sie ist also erste Nachrückerin. Amelie Weilandt hat bereits ihre Unterstützung für den Klimastreik von „Fridays for Future“ am 3. März angekündigt, zusammen mit Luis Kistler und Constantin Künst. Die Amtszeit des Jugendgemeinderats beträgt laut Satzung zwei Jahre, was bedeutet, dass Ende 2024 Neuwahlen stattfinden werden.