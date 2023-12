Leutkirch

Neues Loipenspurgerät auf der Wilhelmshöhe

Die Loipenraup war schon in Winterstetten, Friesenhofen und Herlazhofen im Einsatz und darf sich nun ihr Gnadenbrot auf der Flutlichtloipe auf der Wilhelmshöhe verdienen. (Foto: Hubert Moosmayer )

Seit den Schneefällen der vergangenen Woche kommt auf der Wilhelmshöhe eine Loipenraupe, auch „Pistenbully“ genannt, zum Einsatz. Die Maschine war in den Jahren zuvor auf der Loipe in Winterstetten und später in Friesenhofen und Herlazhofen im Einsatz.

