Nach 125 Jahren war im vergangenen Jahr Schluss: Der Leder-Bazar, ein Leutkircher Traditionsgeschäft, machte zu. Ein weiterer Leerstand in der Marktstraße war die Folge. Seit rund zwei Wochen herrscht in den Verkaufsräumen durch einen sogenannten Pop-up-Store für Handgemachtes aus der Region aber wieder reges Treiben.

Ob die Wiederbelebung von Dauer ist, ist derzeit noch offen. Voraussetzung dafür ist, dass die Geschäftsidee der beiden Betreiber - Regalflächen an Künstler und andere Hersteller aus der Region zu vermieten - genügend Anklang findet.

Eine Art Testballon

Betrieben wird das neue Geschäft von Sandro Netti und Sebastian Gruber. Netti ist ein Sohn der letzten Inhaber des Leder-Bazars, Marie-Luise und Stefano Netti. Sollte das neue Konzept aufgehen, würde damit die nächste Generation die lange Geschichte des Ladens fortschreiben. Die Öffnung während des Dezembers ist eine Art Testballon, um zu schauen, ob das Konzept aufgeht, erklärt Netti im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

18 verschiedene regionale Hersteller beziehungsweise Künstler aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern bieten dort derzeit ihre handgemachten Produkte zum Kauf an. So finden sich in den Regalen etwa in Leutkirch gefertigte Kinderbekleidung, Wollprodukte aus Ausnang oder Honig aus Maierhöfen. Noch bis Ende des Jahres müssen die Produzenten dafür nichts bezahlen und bekommen trotzdem die Verkaufserlöse, erklärt Netti.

Ausreichend Aussteller nötig

Ziel ist es, dass es so gut läuft, dass die Ladenfläche anschließend dauerhaft kommerziell bespielt werden kann. Und zwar mit folgendem Konzept: Finanziert wird das Geschäft über die Miete, die die Hersteller für eine bestimmte Verkaufsfläche, eine bestimmte Regalgröße, und festgelegte Öffnungstage und- zeiten bezahlen. Damit diese Rechnung für die Betreiber aufgeht, brauche es aber ausreichend Aussteller, so Netti.

Er betont auch, dass die Hersteller in diesem Konzept keine Mitwirkungspflichten haben. Da viele von ihnen eine „normale“ Arbeitsstelle haben und die Produkte nebenher fertigen, sei das ganz wichtig.

Eine der Künstlerinnen, die aktuell dort ihre Produkte verkauft, ist Renate von Hoff. Sie ist beim Gespräch zufällig auch im Laden. Von Hoff betreibt Seiden- und Porzellanmalerei. Ihr gefällt das Geschäft und das dahinter stehende Konzept. „Das findet man so ganz selten“, sagt sie.

Mund-zu-Mund-Propaganda

Gefragt nach der bisherigen Kundenresonanz erzählt Netti, dass offenbar der eine oder andere den Laden von außen noch nicht ganz einordnen kann. „Vielleicht, weil er auf den ersten Blick wie ein Atelier aussieht“, vermutet er. Immer wieder gebe es Leute, die länger vor dem Schaufenster stehen, dann aber doch nicht reinkommen. Werbung habe er bisher groß noch keine gemacht, sie setzten auf Mund-zu-Mund-Propaganda.

Früher habe er im sozialen Bereich gearbeitet, berichtet Netti. Aus diesem „System“ wollte er dann aber irgendwann raus. Mit dem Laden wollen sein Geschäftspartner und er „etwas Schönes, etwas Besonderes“ aufbauen.