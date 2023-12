Neues Café in Leutkirch könnte Ende Januar eröffnen

Während es an der Marktstraße gleich mehrere Veränderungen gab, teils leider mit offenem Ausgang, ist bei den längerfristigen Leerständen weiterhin noch keine wirkliche Bewegung erkennbar. Zum Ende des Jahres wirft die Schwäbische.de einen Blick darauf, was sich in den letzten Monaten beim Thema Geschäfte und Leerstände in der Leutkircher Innenstadt getan hat. Vorweg: Es gibt einige Lichtblicke, aber auch Schattenseiten.

Ehemaliges Café Stöhr

Die ehemalige Konditorei Stöhr steht seit dem Abschied von Margit und Karl-Eugen Stöhr im Sommer weiterhin leer. Wie Fadil Lekaj, Besitzer des Gebäudes, auf Anfrage erneut erklärt, gibt es eine Familie aus Berlin, die dort eine Kombination aus Eiscafé und Konditorei eröffnen will. Als möglicher Starttermin wird Ende Januar genannt. Voraussetzung dafür ist, dass alle Fragen zur Konzession geklärt sind.

Ehemaliges Kaufhaus Ness

Weiterhin zu haben ist die große Ladenfläche in der Evangelischen Kirchgasse, wo zuvor der Ness-Einkaufsmarkt untergebracht war. Der Oberallgäuer Marc Wenz, der unter anderem Outlets in Sonthofen und Immenstadt betreibt und inzwischen bei dieser Fläche die Fäden in der Hand hält, berichtete zuletzt im Sommer, dass hier ein Fitnessstudio von CleverFit entstehen werde. Aus diesen Plänen wird nun doch nichts. „CleverFit hat wider Erwarten die Verhandlungen abgebrochen“, so Wenz. Man sei aber schon „mit neuen potentiellen Mietern in Verhandlung.“

Ehemaliges Café Albrecht

Im Oktober hatte Christian Skrodzki im Namen der Immobiliengesellschaft, die das Gebäude an der Marktstraße besitzt, verkündet, dass es Gespräche mit Interessenten gebe, die dort ein Restaurant eröffnen wollen. „Alle haben abgesagt“, erklärt der Unternehmer nun auf Anfrage. Der Grund sei, dass die Gastronomen zunächst in den Umbau des Gastraumes investieren müssten - und die Kosten dafür noch nicht genau feststehen.

Zudem hätten die „Einbauten“ im Gebäude, in dem zuvor eine Bäckerei beheimatet war, die Fantasie von potenziellen neuen Betreibern behindert. Deshalb haben sich die Inhaber entschlossen, die Elemente aus den 1990er-Jahren zu entfernen. Entsprechende Arbeiten liefen bereits in den vergangenen Tagen. Im Januar will die Immobiliengesellschaft dann einen neuen Versuch starten, einen Gastronomen für das Gebäude zu gewinnen. Sollte das nicht gelingen, komme aber auch ein anderes Geschäft infrage.

Leder-Bazar

Nachdem die Ladenfläche rund ein Jahr leer stand, haben Sandro Netti und Sebastian Gruber hier zwischenzeitlich einen Pop-up-Store eröffnet, in dem es Handgemachtes aus der Region zu kaufen gibt. Vorerst ist der Betrieb bis Ende des Jahres geplant. Die Hoffnung ist aber, dass das Konzept so gut angenommen wird, dass das Geschäft dauerhaft etabliert werden kann.

Laden Haiti-Projekt

Seit etwa einem halben Jahr ist in der Marktstraße 19 der Flohmarkt des Leutkircher Vereins Schulprojekt Haiti untergebracht. Erlöse aus dem Laden helfen dem Verein dabei, auf der Karibikinsel die Schule in Verrettes zu unterstützen. Bis es einen kommerziellen Pächter für die Gewerbefläche gibt, können sie diese kostenlos nutzen, müssen nur die Nebenkosten bezahlen, berichtet Floribert Föhr, Vorsitzender des Vereins, dankbar.

Metzgerei Klaiber

Nach rund 40 Jahren hat Michael Brenner Ende Oktober seine Metzgerei an der Marktstraße abgegeben. Da mit der Metzgerei Klaiber aus Memmingen ein Nachfolger gefunden werden konnte, entstand hier glücklicherweise kein Leerstand - und es gibt weiterhin eine Metzgerei in der Altstadt.

Elisabethen-Apotheke

Auch bei der Elisabethen-Apotheke war die Nachfolgesuche erfolgreich. Nach 32 Jahren übergibt Apothekerin Bärbel Becher die Apotheke in jüngere Hände. Mit dem Jahreswechsel übernimmt Apothekerin Stephanie Harlacher aus Amtzell.

Fesslers Spielkiste

Wie es nach der Schließung der Spielkiste mit dem Gebäude weitergeht, steht derzeit noch nicht fest, erklärten die Eigentümer Gerda und Manfred Fischer im November. Erste Planungen für die Zukunft hätten aber bereits begonnen. Noch bis Februar laufe offiziell der Pachtvertrag mit den Fesslers.

Bahnhofsarkaden

„Derzeit haben wir hier aus den Bahnhofsarkaden in Leutkirch nichts Neues zu verkünden, aber die Gespräche laufen.“ Das erklärte eine Sprecherin der seit diesem Jahr neu für das Centermanagement zuständigen Firma Multi Germany kürzlich auf eine entsprechende Anfrage hin.

Neben der ehemaligen Euronics-Filiale, mit einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmeter, steht auch das ebenfalls relativ große frühere Tattoo-Studio am Kreisverkehr weiterhin leer. Dazu die Fläche neben dem VR-Shop sowie die Räume in der Galerie über der dm-Filiale. Die Sprecherin versicherte, man werde sich melden, sobald es hier Neuerungen gibt - was demnach bisher nicht der Fall ist.