Positive Nachrichten zu zwei Radwegen, die auf Leutkircher Gemarkung neu gebaut werden sollen: Sowohl die Verbindung zwischen Unterzeil und Mailand als auch die zwischen Urlau und Winterstetten sind Teil eines Förderprogramms des Landes. Das berichten die beiden hiesigen Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) und Petra Krebs (Grüne).

Obwohl es sich hierbei jeweils für Radwege entlang von Landesstraßen handelt - für die entsprechend eigentlich das Land zuständig wäre - laufen beide Vorhaben über die Stadt Leutkirch. Thomas Stupka, Sprecher der Stadtverwaltung, äußert sich auf Anfrage zum jeweiligen aktuellen Stand.

Entlang der Landesstraße

Wie das Regierungspräsidium vor knapp einem Jahr erklärte, soll der Radweg zwischen Unterzeil und Mailand ab dem vorhandenen Ende nach der Autobahnüberführung südlich entlang der Landesstraße bis zum Ortseingang Mailand fortgeführt werden.

Der Radweg zwischen Unterzeil und Mailand soll ab dem vorhandenen Ende nach der Autobahnüberführung südlich entlang der Landesstraße fortgeführt werden. (Foto: Patrick Müller )

„Bis zum Sommer (2023, Anm. d. Red.) will die Stadt die Vermessungsarbeiten sowie die weitere technische Planung in Auftrag geben“, berichtet die Sprecherin des RPs damals. Erste Grunderwerbsgespräche durch die Stadt würden laufen.

Großteil der Flächen erworben

Wie Stupka aktuell berichtet, konnten für den Verlauf des Radwegs südlich der L 309 „ein Großteil der benötigten Flächen bereits erworben werden. Für die restlichen Flächen liegen Bauerlaubniserklärungen vor.“

Gefragt nach der zeitlichen Planung, könne er aber noch keine konkrete Aussage treffen. „In den nächsten Monaten werden die technischen Planungen konkretisiert, woraus sich die weitere zeitliche Planung ergibt“, so Stupka.

Mit Blick auf die Allee, die zwischen Flugplatz und Mailand steht, erklärt er: „Im Rahmen der Planungen wird das mit einbezogen. Die Flächen, die erworben wurden, sind in der Breite sehr großzügig bemessen, um landschaftspflegerische Maßnahmen, zum Beispiel Pflanzung einer Baumreihe/Allee, im Rahmen eines Begleitplans umsetzen zu können.“

Meisten Bäume sind Eschen

Wobei, so Stupka: „Die meisten Bäume dort sind Eschen und müssen mittelfristig - auch ohne Radwegebau - vermutlich ersetzt werden.“

Während die geplante Verbindung zwischen Mailand und Unterzeil in diesem Jahr neu hinzukam, befand sich die zwischen Urlau und Winterstetten bereits im entsprechenden Förderprogramm.

Wie geplant, wurde im vergangenen Jahr für den ersten Abschnitt bis Hinznang zusammen mit dem Bau einer Trinkwasserleitung bereits der Unterbau für den späteren Radweg vorbereitet. Die betreffende Wasserleitung wurde dazu bewusst entlang der Landesstraße in der Achse des künftigen Geh- und Radwegs verlegt.

Der Radweg Richtung Hinznang soll nach wie vor in diesem Jahr gebaut werden. (Foto: Patrick Müller )

Auf die Frage nach dem konkreten Zeitplan erklärte Stupka im Herbst 2023, dass die momentane Planung so angelegt sei, „dass das Radweg-Teilstück voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt werden kann.“ Von Urlau bis zum Urlauer Tann, so der bereits länger feststehende Plan, soll die ehemalige Trasse der Bahnlinie genutzt und aufbereitet werden.

Bauausführung 2024 als Ziel

Nun erklärt Stupka zum aktuellen Stand des Projekts: „Die Ausführungsplanung wurde erstellt und wird bis Ende März beim Regierungspräsidium Tübingen zur Fördermittelfreigabe eingereicht. Im Anschluss an die Freigabe erfolgt die Ausschreibung und anschließend die Bauausführung, die, so das Ziel, noch in 2024 erfolgen soll.“ Es bleibt also beim Ziel, das erste Teilstück des Radwegs bis Hinznang in diesem Jahr zu bauen.

Im vergangenen Jahr wurde zusammen mit dem Bau einer Trinkwasserleitung bereits der Unterbau für den späteren Radweg Richtung Hinznang vorbereitet. (Foto: Patrick Müller )

Wie es dann mit dem zweiten Teilstück bis Winterstetten weitergeht - zuletzt gab es hier noch Interessenskonflikte mit Grundstückseigentümern - war kürzlich auch Thema in der Haushaltsrede von Walter Braun, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler.

Man bitte die Stadtverwaltung, „auf landespolitischer Ebene Druck auszuüben für den anstehenden Lückenschluss des Radwegs nach Winterstetten“, so Braun.

Landesförderung circa 375 Millionen Euro

Im Rahmen des Landesgemeindefinanzierungskonzepts fördert das Land die kommunale Rad- und Verkehrsinfrastruktur. Das Landesprogramm zur Förderung von kommunaler Radverkehrsinfrastruktur für die Jahre 2024 bis 2028 umfasst über 900 Maßnahmen und löst mit einer Landesförderung von circa 375 Millionen Euro Investitionen mit einem Wert von circa 955 Millionen Euro aus.