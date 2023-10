Neuer Investor bei Center Parcs Park Allgäu

Ein Großteil des Infrastruktur des Ferienparks Allgäu von Center Parcs hat einen neuen Eigentümer: TwentyTwo Real Estate, ein europäisches Immobilieninvestment- und Managementunternehmen, gab vergangene Woche den Erwerb von 750 der 1000 Ferienhäuser sowie den der wichtigsten Sport- und Freizeiteinrichtungen der Ferienanlage bei Leutkirch bekannt.

Sabine Huber, Pressesprecherin von Center Parcs, bestätigte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ den Verkauf dieser Anteile, die zuvor im Besitz von Lagune International waren, ein von Batipart verwaltetes Unternehmen. Batipart ist ein langjähriger Partner der Gruppe „Pierre & Vacances Center Parcs“.

Wechsel auf Investorenseite

„Dieser Kauf bedeutet lediglich einen Wechsel auf Investorenseite“, betont Huber. Für den Park Allgäu werde diese Transaktion weder für den laufenden Betrieb, die Gäste oder für die Mitarbeiter irgendwelche Änderungen nach sich ziehen.

Zu den Gründen für den Kauf heißt es von Seiten der TwentyTwo Real Estate: Die Nachfrage nach dieser Art von Freizeiteinrichtungen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, was vor allem auf eine strukturelle Veränderung der Konsumgewohnheiten der Kunden zurückzuführen sei, die den lokalen Tourismus und Outdoor-Erlebnisse bevorzugen.

Wohlhabenden und dynamischen Region

Die Akquisition stehe zudem im Einklang mit dem Ziel, Objekte auszuwählen, die sich in einem inflationären Umfeld gut entwickeln dürften. Diese „einmalige Anlage“ habe in dieser Hinsicht viele Vorteile, „da sie in einer wohlhabenden und dynamischen Region eine dominante Position ohne Konkurrenz in der Nähe einnimmt.“

Ein Vertreter von Batipart wird mit Blick auf die Veränderung auf der Investorenseite des 2018 eröffneten Ferienparks damit zitiert, dass man nach der Unterstützung beim Bau dieses „Vorzeigeobjekts“ von Center Parcs nun „seine Wertschöpfung realisieren“ wolle.