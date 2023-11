Neue E-Ladesäule am Bahnhofspark

Am Leutkircher Bahnhof ist eine neue E-Ladesäule eingeweiht worden. Das Projekt wird aus dem Regionalbudget der Regionalentwicklung Württembergischen Allgäu gefördert. Die neue Ladesäule wurde von der Energiegenossenschaft Leutkirch eG als Betreiber geplant und finanziert. Die zuletzt defekte Ladesäule wurde außer Betrieb genommen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die vorherige Ladesäule, seit 2019 am Standort installiert, war aufgrund von Funktionsstörungen und veränderten gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr betriebsfähig. Die Energiegenossenschaft Leutkirch hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Leutkirch und einem ortsansässigen Elektriker die alte Ladesäule demontieren und an ihrer Stelle eine moderne „Mennekes Amedio Professional“ Ladesäule installieren lassen.

Das Projekt wurde mit einem Zuschuss von 80 Prozent aus dem Regionalbudget der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (ReWA) unterstützt. Seit dem Jahr 2020 beteiligt sich die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu an dieser Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Die Gesamtkosten für die Installation der Ladesäule beliefen sich auf 7143 Euro.

Aktuell ist eine der beiden Ladestellen reserviert für ein Car-Sharing-Angebot. Der zweite Ladepunkt ist frei zugänglich und wird bereits genutzt. Die Ladesäule ist kompatibel mit allen öffentlichen Ladekarten und –Apps wie beispielsweise der „MER Charge Me App“.