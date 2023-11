Mit dem Fahrplanwechsel zum 10. Dezember geht zwischen Leutkirch und Isny die neue Schnellbuslinie S 95 an den Start. Mit einer Fahrzeit von 19 Minuten zwischen den Busbahnhof am Isnyer Kurhaus und der Station Salzstadel im Bereich der Leutkircher Innenstadt könnte die neue Linie grundsätzlich auch dem Auto Konkurrenz machen.

Das zeigt der Fahrplan, den die „Schwäbische Zeitung“ auf Anfrage vorab vom Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) erhalten hat. Allerdings verkehrt der Schnellbus nur zu den Stoßzeiten am frühen Morgen sowie am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend.

Linie 7551 im Stundentakt

Grundsätzlich sind Isny und Leutkirch beim ÖPNV auch jetzt schon relativ gut miteinander verbunden, die Linie 7551 fährt immerhin im Stundentakt. Allerdings hält diese auf dem Weg zwischen den beiden Städten auch in den Dörfern entlang der Strecke. Rund 25 Haltestellen liegen zwischen dem Leutkircher und dem Isnyer Busbahnhof. Was für die Anwohner in diesen Dörfern natürlich eine schöne Anbindung an die Städte bedeutet, macht die Linie etwa für Berufspendler zwischen beiden Städten aber teils unattraktiv.

Mit einer Fahrzeit von, je nach Verbindung, bis zu rund 50 Minuten spricht der Zeitfaktor beim direkten Weg für das Auto. Vom Isnyer Kurhaus bis zum Leutkircher Bahnhof braucht man damit laut Routenplaner 18 Minuten. An diese Zeit kommt die neue Schnellbuslinie nun relativ nah ran: Zwischen beiden Busbahnhöfen sind es im Schnitt rund 23 Minuten, beim Ausstieg an der Haltestelle Salzstadel in Leutkirch sogar nur 19 Minuten. Zieht man die Parkplatzsuche noch ab, ist der Bus sogar schneller. Vom Nachhaltigkeitsaspekt ganz abgesehen.

Schnellbus nur zu den Berufszeiten

Allerdings wird der neue Schnellbus nur zu den Berufszeiten und nur unter der Woche fahren, wie ein Blick auf den Fahrplan zeigt. Noch steht dieser unter dem Vorbehalt, alles formalen Prozesse zu durchlaufen, aber in der Regel ändert sich da nichts mehr, wie ein Bodo-Sprecher erklärt.

Morgens fährt der Bus demnach jeweils montags bis freitags um 5.03 Uhr, 5.55 Uhr und 6.55 Uhr am Isnyer Kurhaus ab, je nach Verbindung dauert die Fahrt bis zum Leutkircher Bahnhof zwischen 21 und 24 Minuten. Die Abfahrtszeiten am Nachmittag sind 15.55 Uhr, 16.55 Uhr, 17.55 Uhr sowie 18.55 Uhr. Am Nachmittag starten die Busse dabei größtenteils bereits ab der Isnyer Haltestelle Felderhalde.

Die Abfahrzeiten im Detail

In die andere Richtung, also vom Leutkircher Bahnhof aus, fahren die Schnellbusse jeweils um 6.35 Uhr, 7.35 Uhr, 15.40 Uhr, 16.40 Uhr, 17.40 Uhr und 18.40 Uhr ab. Die Haltestellen der Linie zwischen den beiden Busbahnhöfen sind: Leutkirch Salzstadel, Leutkirch Isnyer Straße, Isny Aigeltshofen, Isny Achen und Isny Achener Weg. In Leutkirch halten die Busse teils zusätzlich noch am Schulzentrum und der Festhalle, in Isny wird die Linie teils noch über Gymnasium, Spitalhofweg und Stephanusweg bis zur Felderhalde verlängert.

Wie der Bodo-Sprecher betont, ist der Schnellbus eine Ergänzung zur bestehenden Linie 7551. In der entsprechenden Pressemitteilung zum Fahrplanwechsel heißt es: Die von der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) betriebene neue Schnellbus-Linie S 95 „fährt montags bis freitags, sechsmal (von Isny siebenmal, Anm. d. Red.) pro Tag und Richtung, auf direktem Weg zwischen beiden Städten und bietet damit zusätzlich zur bestehenden Linie 7551 besonders schnelle Verbindungen mit passenden Anschlüssen zu den Zügen in Leutkirch. Zu den Zeiten, wenn der Schnellbus fährt, ändert sich der Takt der Linie 7551.“

Viele neue Schnell- und Regionalbusse

Der Landkreis Ravensburg hat zuvor seit November 2020 zwölf neue Schnell- und Regionalbusse an den Start gebracht. Darunter Regiobusverbindungen zwischen Isny und Wangen sowie zwischen Leutkirch und Bad Wurzach. Unter anderem gibt es auch eine umsteigefreie Verbindung von Leutkirch über Bad Wurzach, Bad Waldsee nach Ravensburg.