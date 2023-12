Narrenzunft Nibelgau rüstet sich für anstehende Fasnet

„NZ Nibelgau goes Vienna“ - so lautet das Motto der anstehenden Fasnetssaison der Leutkircher Narrenzunft, die sich dabei auf eine Reise durch Wien begeben will. Den Start des närrischen Treibens in Leutkirch markiert der Hexenruf am Freitag, 19. Januar. Spätestens Anfang Februar geht es im Terminkalender dann Schlag auf Schlag - wenn unter anderem die beliebten Bälle und Umzüge über die Bühne gehen. Die Vorbereitungen bei der Narrenzunft Nibelgau laufen.

„Groß, größer, am größten“ - so beschreibt Nicole Fimpel, die bei der Leutkircher Zunft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die Vorfreude auf die närrische Hochphase. Das Highlight der Nibelgauer werde wieder der große Umzug am Sonntag, 11. Februar, sein. Zuletzt nahmen insgesamt 65 Gruppen am Narrensprung in der Leutkircher Innenstadt teil.

Vieles läuft parallel

Größere Veränderungen werde es beim über viele Jahre bewährten Programm nicht geben, kündigt Fimpel an. So stehen im Februar zum Beispiel wieder der Bürgerball, der Ball für Junggebliebene, der Kinderball oder der Rathaussturm an. Die größte Herausforderung bei den Vorbereitungen ist es nach Angaben von Fimpel, „viele Dinge, die parallel laufen, zu koordinieren“.

Derzeit stehen bereits die Programmpunkte der einzelnen Veranstaltungen, die Aufgaben sind auf die Gruppen der Nibelgauer Zunft verteilt. Vorbereitet ist unter anderem auch eine Kinderaktion beim Rathaussturm. In den kommenden Wochen geht es vor allem um die Feinplanung - etwa bei der Dekoration oder bei Werbemaßnahmen.

Eine Besonderheit ist die kommende Fasnetssaison für die Leutkircher Weberknechte, die ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Zudem haben die Nibelgauer - pünktlich zum 11.11. - eine neue Homepage mit vielen Informationen zu den anstehenden Terminen, zur Zunft selber und zu den einzelnen Gruppen präsentiert. Diese ist zu finden unter www.narrenzunft-nibelgau.de.