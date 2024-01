Die Narrenzunft Burghexen Alttrauchburg lädt zu ihrem Jubiläumsumzug am Samstag, 7. Januar, in Kleinweiler ein. Die Narrenzunft feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesemAnlass wird ein Jubiläumsumzug mit insgesamt 41 Gruppenund und rund 1600 Teilnehmern stattfinden.

Die Narrenzunft wurdeim Jahr 1994 gegründet und hat seitdem viele erfolgreicheJahre hinter sich, heißt es in der Pressemitteilung. Sie ist eine der bekannten Narrenzünfte in der Region. Sie hat sich, wie es weiter heußt, in denletzten Jahren durch ihre kreativen und originellen Auftritteeinen Namen gemacht. Die Narrenzunft ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region und hatviele Fans und Anhänger. Der Narrenruf lautet: „Wo isch d´Hex? Auf d`r Burg!“ Der Verein har rund 150Mitgliedern. Derzeit sind etwa 60 Mitglieder aktiv. Die Narrenzunft besteht aus der Einzelfigur Trochar undseinen Burghexen.

Los geht’s mit Jubiläumsumzug durch die Straßenvon Kleinweiler um 13.13 Uhr. Den Umzugsbesucher erwarten Hexen, Wölfe und Weible. Mit dabei sind schaurig schöne Gestalten, die zusammen mit Schalmeien und Fanfarenzügen die Besucher unterhalten.

Anschließend wird im beheizten Zelt und Halle gefeiert. DJShort wird der Partygesellschaft einheizen. Einlass ins Zelt ist für Feiernde ab 18 Jahren.