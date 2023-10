Nächstes Jahr soll der Radweg nach Hinznang fertig sein

Auf dem langen Weg hin zu einem Radweg entlang der L 319 zwischen Urlau und Winterstetten kündigte die Leutkircher Stadtverwaltung zuletzt auf ihren Social-Media-Kanälen an, dass das Teilstück bis Hinznang im nächsten Jahr gebaut werde. „Dies wird die erste Etappe der langersehnte Verbindung bis Winterstetten sein“, heißt es weiter.

Auf Nachfrage von Schwäbische.de äußerst sich die Verwaltung zum Zeitplan sowie zum Stand der Grundstücksverhandlungen für das Teilstück zwischen Hinznang und Winterstetten.

Unterbau für den späteren Radweg

„Wird aber auch mal Zeit“, „Super und lange Zeit der Wunsch aller Radfahrer“ oder „Wurde auch Zeit. Perfekt“: So lauten drei der Kommentare auf der Plattform Instagram unter der Ankündigung der Stadtverwaltung. Wie geplant, wurde in diesem Jahr für den ersten Abschnitt bis Hinznang zusammen mit dem Bau einer Trinkwasserleitung bereits der Unterbau für den späteren Radweg vorbereitet. Die betreffende Wasserleitung wurde dazu bewusst entlang der Landesstraße in der Achse des künftigen Geh- und Radwegs verlegt, erklärt Thomas Stupka.

„Dabei wurde berücksichtigt, dass beispielsweise die Tiefe der Leitung mit den ausstehenden Bauarbeiten technisch abgestimmt ist. Zudem ist das Baufeld das gleiche und muss dann nicht gesondert geräumt werden“, so Stupka, der bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, dazu, wie beim Verlegen der Wasserleitungen vorgegangen wurde, um gleich eine Trasse für den Radweg zu schaffen.

Fertigstellung Ende 2024

Auf die Frage nach dem konkreten Zeitplan hin erklärt Stupka, dass die momentane Planung so angelegt sei, „dass das Radweg-Teilstück voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt werden kann.“ Also sowohl Baubeginn als auch Bauende noch im nächsten Jahr. Von Urlau bis zum Urlauer Tann, so der bereits länger feststehende Plan, soll die ehemalige Trasse der Bahnlinie genutzt und aufbereitet werden.

Die fehlende Radwegeverbindung zwischen Urlau und Winterstetten ist bereits seit mehr als 20 Jahren ein Thema. Wie Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle mehrfach betonte, ist für den Ausbau eigentlich das Land Baden-Württemberg zuständig. Weil das immer wieder abgewunken hat, hat 2021 die Stadt die Initiative ergriffen. Betont wurde dabei seither immer, dass der Neubau des Radwegs nur mit einer Kostenbeteiligung durch das Land erfolgen könne.

Aktueller Stand beim Thema Förderung

Zum momentanen Stand beim Thema Förderung erklärt Stupka: „Aktuell findet die Ausführungsplanung statt. Diese ist für die finale Genehmigung durch das Regierungspräsidium, wie auch für die Ausschreibung und die Förderung (Höhe der Fördersumme) notwendig. Den tatsächlichen Förderbescheid gibt es, wenn die Antragsunterlagen vollständig eingereicht sind.“

Die Stadt habe, so Stupka im Frühjahr diesen Jahres anlässlich der Aufnahme des Neubaus des Teilstücks bis Hinznang in ein Landes- und ein Bundesförderprogramm, bis März 2024 Zeit, die vollständigen Antragsunterlagen beim RP Tübingen einzureichen. Aufgrund des kombinierten Förderprogramms könnte in diesem Fall der Fördersatz deutlich über 50 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionskosten betragen.

Unverändert, so Stupka damals, sei nach wie vor der Stand, dass es beim Teilstück zwischen Hinznang und Winterstetten noch Interessenskonflikte mit Grundstückseigentümern gebe. Daran hat sich auch im laufe des Jahres nichts geändert: „Derzeit gibt es hier noch keine Neuigkeiten, die Gespräche laufen noch“, erklärt Stupka.