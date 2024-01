Nächster Umzug in Wuchzenhofen, Premiere in Allmishofen

In Seibranz und Kleinweiler fanden direkt nach Dreikönig bereits die ersten Narrensprünge der Region statt. Am Wochenende steht der Umzug der Narrenzunft Wuchzenhofen an, und mit dem Hexenruf startet kurz darauf auch das Heimprogramm der Narrenzunft Nibelgau. Zusätzlich zu ihren Auftritten in anderen Gemeinden sorgen viele der Leutkircher Zünfte auch in der eigenen Ortschaft für Fasnetstreiben. Schwaebische.de gibt einen Überblick über die größeren öffentlichen Veranstaltungen der jeweiligen Zünfte.

Narrenzunft Wuchzenhofen

Die nächste größere Fasnetsveranstaltung auf Leutkircher Gemarkung findet am Samstag, 13. Januar, um 16.16 Uhr in Wuchzenhofen statt. Insgesamt 34 Gruppen ziehen dann durch den Ort, darunter auch Guggenmusiken und Lumpenkapellen.

Mehrere Vereine, etwa die Feuerwehr und die 1. Klasse der örtlichen Grundschule, sowie private Personen werden am Straßenrand Essen und Trinken anbieten. Nach dem Umzug kann in der Turnhalle Wuchzenhofen und im Zelt, beides bei der Schule in Tannhöfe, oder an den Ständen im Ort weiter gefeiert werden, heißt es vom Veranstalter.

Narrenzunft Allmishofen

Am darauffolgenden Wochenende, am Freitagabend, 19. Januar, gibt es eine Premiere in Allmishofen. Die dort beheimatet, noch relativ junge Narrenzunft veranstaltet zum ersten Mal einen eigenen Narrensprung. Der Umzug unter dem Motto „Erschter Narraschprung“ startet um 19.01 Uhr. „Unser Umzug durch Allmishofen findet mit insgesamt 13 Masken- und drei Musikgruppen aus der Region statt und anschließend wird bis in die Nacht in unserem großen Festzelt gemeinsam gefeiert“, so eine Sprecherin der Narrenzunft.

Die Narrenzunft Allmishofen beim Umzug in Leutkirch: Am 19. Januar lädt die Gruppe erstmals zu einem Narrensprung im eigenen Ort ein. (Foto: Gisela Sgier )

Narrenzunft Nibelgau

In Leutkirch selbst geht es ebenfalls am Freitagabend, 19. Januar, mit dem Heimprogramm los, das erneut sehr umfangreich ist. Der Hexenruf in der Altstadt beginnt um 18 Uhr mit einer Häsvorstellung. In der Woche darauf ist am Samstag, 27. Januar, der Grüne Hexenball. Weiter geht es am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, mit dem F3-Ball in der Festhalle, dem Ball für die Jugend. Am Montag, 5. Februar, startet um 15 Uhr der „Ball für Junggebliebene“.

In der kurzen Fasnet 2024 steht dann auch schon das Hauptwochenende vor der Tür. Nach dem Rathaussturm um 16.30 Uhr geht es am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, am Abend in der Festhalle weiter. Am Freitag, 9. Februar, stehen ab 13.30 Uhr erst der Kinderumzug und anschließend der Kinderball auf dem Programm. Samstagabend, 10. Februar, startet um 20 Uhr der Bürgerball, der wieder mit einem hochkarätigen und spannenden Programm aufwartet, wie die Narrenzunft ankündigt.

Der große Narrensprung durch die Leutkircher Straßen beginnt am Sonntag, 11. Februar, um 13.33 Uhr. Zum Kehraus am Dienstag, 13. Februar, heißt es dann ein letztes Mal zusammen in der Festhalle feiern, ehe um Mitternacht die Hexe verbrannt wird und für ein weiteres Jahr in den Winterschlaf verbannt wird. Los geht es hier um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Leutkircher Bälle beginnt am 27. Januar, das Motto in diesem Jahr lautet „NZ Nibelgau goes Vienna!“

Die Veranstaltungen der Narrenzunft Nibelgau in Leutkirch starten am 19. Januar mit dem Hexenruf. (Foto: Simon Nill )

Narrenvereinigung Gebrazhofen

Ein fixer Termin im Kalender der Fasnet rund um Leutkirch ist der Nachtumzug der Narrenvereinigung Gebrazhofen. Dieser findet am Freitag, 2. Februar, ab 19:31 Uhr statt. Zusätzlich organisiert die Narrenvereinigung im eigenen Ort noch den bunten Nachmittag am Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr.

Narrenzunft Unterzeil

Die Narrenzunft Unterzeil veranstaltet am Freitag, 9. Februar, im dortigen Feuerwehrhaus wieder ihren Kinderball. Los geht es um 13.30 Uhr. Angekündigt wird ein buntes Programm, unter anderem mit Spielstraße und Kinderschminken. Im Feuerwehrhaus finden auch die Musikbälle der Musikkapelle Schloß Zeil statt, die ab Samstag, 20. Januar, starten.

Narrenzunft Hofs

Auch in Hofs ist die lokale Narrenzunft Hergesweib vor Ort aktiv: Am Freitag, 26. Januar, findet ab 19.30 Uhr das „Sprüngle“ statt.