Nachhaltigkeitsprojekte profitieren von zahlreichen Mitdenkern und Mitdenkerinnen

Das Bürgerbeteiligungsformat versteht sich eigenen Angaben zufolge als Denkraum für gemeinwohlorientierte Projektideen aus der Region und öffnet Räume für alle Menschen, die mitmachen und etwas bewegen wollen. Die Leutkircher Projektschmiede hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Fünf Themen luden zu Gesprächen ein.

Es wurde an Ideen zu einem „NaTour-Bauwagen“ des Landschafterhaltungsverbands (LEV) Ravensburg, einem „Mitmach-Garten“ im Johanniter-Sonnentreff und rund um den Blog „viele kleine dinge“ von Amelie Prokop gearbeitet. Am Projekttisch „Regio-Zertifikate“ diskutierte Peter Aulmann von der elobau Stiftung mit den Mitdenkenden darüber, wie Nachhaltigkeitsleistungen für das Gemeinwohl auf landwirtschaftlichen Höfen gemessen und vergütet werden können. Maresa Bucher zeigte sich begeistert über das bunte Sammelsurium an Ideen zur Frage, wie das Internationale Kulturzentrum Achberg (INKA) zu einem Ort für Zukunftsfragen ‐ ganzheitlich, ökologisch und sozial ‐ weiterentwickelt werden kann.

Eine kreative Gruppe von Mitdenkerinnen und Mitdenkern teilte ihren bunten Erfahrungsschatz, trug wertvolle Impulse und Kontakte zusammen, die den Projektgebenden bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte helfen oder einen neuen Blickwinkel auf die jeweilige Idee aufzeigen.

Gerade diese Vernetzung im Nachgang der Veranstaltung erachten die Organisatoren als besonders spannend und wichtig. Wie kann es gelingen, Akteure und Initiativen zusammenzubringen, die sich in ihrer Arbeit gegenseitig befruchten? Wie kann eine gute Entwicklungslandschaft für Projekte in der Region entstehen? Wie können Fragen zu Finanzierung, Kooperationen oder geeigneten digitalen Anwendungen etc. gebündelt und aus einer Hand beantworten werden?

Lösungen soll laut Pressemitteilung die neue „Community4Future“ bieten, die derzeit 130 Mitglieder hat. Ziel ist es, für möglichst viele Engagierte eine Plattform zu schaffen, die Maßnahmen sichtbar macht und auf der sich Gleichgesinnte vernetzen können. Registrieren kann sich jede/r kostenlos unter www.com4future.de

Finanziert und durchgeführt wurde die Leutkircher Projektschmiede von der elobau Stiftung und der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg in enger Kooperation mit wirundjetzt e. V. Zwei weitere Projektschmieden wird es in diesem Jahr im Landkreis noch geben: Am Freitag, 27. Oktober, lädt der Kreisjugendring Ravensburg ins Kapuziner Kreativzentrum ein, um rund um Projektideen aus dem Themenbereich „Jugend und Ehrenamt“ in den Dialog zu gehen. Am Mittwoch, 22. November, findet eine themenoffene Projektschmiede der Stadt Ravensburg im Kornhaussaal der Stadtbücherei statt.

