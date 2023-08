Rund zweieinhalb Monate sind inzwischen vergangen, seit der Neubau der Leutkircher Mohrenbrücke begonnen hat. Durch die damit einhergehenden Verkehrsbeschränkungen ist die Altstadt nicht mehr so leicht zu erreichen wie zuvor und die eingerichtete Umleitung führt weiträumig um die Innenstadt herum. Zwischenzeitlich hat die Stadt mit einer neuen, auffälligen Altstadt–Beschilderung reagiert, die noch erweitert werden soll.

Mehrere Geschäftsinhaber aus der Innenstadt sind vergangene Woche auf die „Schwäbische Zeitung“ zugegangen, da sie sich weitere Maßnahmen wünschen würden, um die Frequenz zu erhöhen. Diese sei nach wie vor spürbar niedriger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Was die Stadt dazu sowie zu den vorgeschlagenen Maßnahmen sagt und was andere Händler und Innenstadtbesucher bei einer stichprobenartigen Befragung sagen.

Dramatische Lage

Die Lage sei dramatisch, sagt Apotheker Robert Stenz beim von ihm initiierten Pressegespräch. Er habe aufgrund der geringen Frequenz in der Altstadt sogar bereits Leute entlassen müssen, unterstreicht er die Dringlichkeit, die er bei dem Thema sieht. Neben ihm sind drei weitere Gewerbetreibende mit Geschäften in der Altstadt beim Gespräch dabei. Auch sie berichten von einer besorgniserregenden Situation.

Es sei gut, so die vier unisono, dass die Stadt inzwischen mit den roten Schildern reagiert habe. Aber sie würden sich noch weitere Maßnahmen wünschen, um die Innenstadt gerade während der langen Bauphase — die Mohrenbrücke soll laut Plan im Sommer 2024 fertig werden — zu stärken. Wünschen würden sie sich beispielsweise, dass zusätzlich zu den Schildern von den Parkplätzen aus, also etwa Seelhausweg oder auch Bahnhofsarkaden, auffällige, bunte Bodenmarkierungen angebracht werden, um so die Besucher noch besser in die Innenstadt zu leiten.

Optimierung der Beschilderung

Schön wäre demnach außerdem eine Optimierung der Beschilderung an mehreren Stellen: Zum einen ein rotes Innenstadt–Schild an der Kreuzung Herlazhofer Straße/Wangener Straße (wie bei der Polizei), zum anderen eine entsprechende Beschilderung aus Richtung Kempten sowie ein großes Schild am Ortseingang bei der Wangener Straße, um hier, an der offiziellen Umleitungsstrecke, nochmals auf die Innenstadt hinzuweisen.

Dieses kleine Schild weist auf Höhe der Polizei auf den Weg zur Altstadt hin. (Foto: Patrick Müller )

„Insgesamt sind noch nicht alle Maßnahmen umgesetzt. Bodenmarkierungen und weitere Hinweise werden demnächst umgesetzt“, erklärt Thomas Stupka. Einige der genannten Verbesserungswünsche würden sich damit erledigen, so Stupka weiter, der bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Jede Idee oder Verbesserungsvorschlag kann jederzeit direkt an uns oder den Wirtschaftsbund gerichtet werden. Wenn es umsetzbar und sinnvoll ist, machen wir das gerne“, betont er.

Flyer und gezielte Beratung

Die bisherigen Überlegungen gingen davon aus, die Center Parcs Gäste und weitere Ortsunkundige aus Richtung Isny einfacher in die Stadt zu leiten. Entsprechend gebe es jetzt ein vom Ferienpark beginnendes einheitliches System. Darüber hinaus, so Stupka, gebe es weitere Maßnahmen, wie Flyer, gezielte Beratung und auch eine Anzeige in der Park Zeitung. „An weiteren Stadteingängen — zusätzlich zur bestehenden und schlüssigen Umleitungsbeschilderung — Schilder aufzustellen, scheint daher nicht sinnvoll“, so Stupka.

Zumindest die Beschilderung aus Richtung Isny scheint auch durchaus zu funktionieren, wie eine stichprobenartige Befragung diese Woche zeigt. Die in der Altstadt angesprochenen Urlauber berichten, dass sie den Weg gut gefunden hätten. Auch die Umleitungsbeschilderung für Radfahrer klappt demnach gut. Ebenso wie die Verbindung zwischen dem Parkplatz an den Bahnhofsarkaden sowie der Innenstadt.

Einbruch in den ersten Wochen

Die an diesem Tag befragten Gewerbetreibenden berichten Unterschiedliches. Ein Geschäft hat demnach in diesem Juli sogar das beste Ergebnis seit dem Bestehen gehabt. Andere dagegen berichten durchaus von einem — unterschiedlich großen — Einbruch seit der Baustelle. Vor allem in den ersten Wochen.

Eine weitere Maßnahme: In der Oberen Vorstadtstraße, die derzeit eine Einbahnstraße ist, wurde es ermöglicht, temporär kostenfrei mit Parkscheibe parken zu können. (Foto: Patrick Müller )

Inzwischen habe sich die Lage aber wieder etwas gebessert. Offensichtlich haben sich die Innenstadtbesucher an die neue Wegeführung gewöhnt. Und auch die neue Beschilderung, die unter anderem die Gäste aus dem nahen Ferienpark in die Stadt leiten soll, schient zu funktionieren: Seither seien wieder spürbar mehr Urlauber in der Stadt, ist zu hören.

Höherer Umsatz beim Parken

Ein Indikator dafür, wie es um die Frequenz in der Innenstadt bestellt ist, könnte auch die Auslastung der Tiefgaragen und Parkplätze sein. Zwar könne die Stadt die Parkdaten in den Tiefgaragen bisher technisch noch nicht auswerten, wohl aber „die Parkvorgänge über EasyPark und die Umsätze der Parkscheinautomaten. Hier ist ein sehr deutlicher Aufwärtstrend zum Vorjahr ablesbar“, so Stupka.

Demnach lag etwa bei den Parkscheinautomaten der Umsatz in den Monaten Mai, Juni und Juli 2023 bei 51.311 Euro. Im Vorjahr, ohne Baustelle, seien es im selben Zeitraum noch 42.749 Euro gewesen. „Die Parkdaten lassen demnach eine ,signifikant’ gesunkene Frequenz nicht erkennen — im Gegenteil, es wird deutlich mehr geparkt als im letzten Jahr. Das bestätigt auch unsere Erfahrungen der letzten Wochen, wonach wir in unserer Touristinfo Altstadt deutlich mehr persönliche Kontakte mit Gästen haben, als sonst üblich“, erklärt Stupka.