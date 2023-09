„Mühlenfrühstück“ bietet künftig buntes Programm

Nach einer kurzen Sommerpause ist das „Mühlenfrühstück“ in der Unteren Mühle wieder gestartet. Jeden Mittwochvormittag von 9 bis 11 Uhr bieten die ehrenamtlichen Organisatoren Frühstück für Jedermann an. Butterbrezeln, belegte Brötchen mit Kaffee oder Tee werden für einen „solidarischen Beitrag“ angeboten.

„Wer mehr geben kann unterstützt so jemanden, der nur wenig oder vielleicht gar nichts geben kann. Das Angebot richtet sich insbesondere deshalb auch an Teilnehmer, die über einen ‚schmalen Geldbeutel‘ verfügen. Das Konzept ist so bisher gut aufgegangen“, berichtet Elisabeth Schmitt, eine der Organisatorinnen. Neu jetzt nach der Sommerpause: Künftig gibt es beim oder nach dem Frühstück ein unterhaltsames Programm. Vom gemeinsamen Singen und Musizieren, über Vorträge, Basteln und Weihnachtsgebäck in der Adventszeit reichen die Aktivitäten. Dazu ist jedermann, von jung bis alt stets willkommen.

Initiiert wurde das Mühlenfrühstück von Elisabeth Schmitt und Otto Ziegler, nachdem das Frauencafe im Paul–Fagius–Haus eingestellt wurde. Otto Ziegler hatte sich mit Elisabeth Schmitt über eine Nachfolge des Frauencafes unterhalten und so entstand 2022 die Konzeption des Mühlenfrühstücks. Im Januar 2023 konnte dann das Mühlenfrühstück unter der Schirmherrschaft von „Herz und Gemüt“ in der Unteren Mühle starten. Mit dem Angebot soll der Einsamkeit entgegengewirkt und soziale Kontakte gefördert werden. In Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst soll zudem jetzt in Ergänzung ein Fahrdienst zum Mühlenfrühstück eingerichtet werden, so dass auch Gehbehinderte das Frühstück leichter erreichen können. Anmeldungen für den Fahrdienst bis spätestens jeweils am Vortag nimmt Günter Schmid unter der Telefonnummer 0162/9274202 oder per Mail an [email protected] entgegen. Eine Anmeldung zum Frühstück selbst ist nicht erforderlich.