Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein Motorradfahrer laut Polizeibericht am Sonntag auf der B 465 schwer verletzt. Der 35–jährige Biker war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs, als der Toyota von der Abfahrt der A 96 Leutkirch–West auf die Bundesstraße fuhr. Dessen 48 Jahre alter Lenker übersah den Zweiradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der 35–Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Auto und Motorrad wurden beim Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf rund 17.000 Euro belaufen.